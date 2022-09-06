Dolar
18.23
Euro
18.05
Altın
1,704.84
ETH/USDT
1,657.20
BTC/USDT
19,804.00
BIST 100
3,407.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'da özel yatırımcıların "dost olmayan ülkelerden" hisse almaları yasaklanıyor

Rusya Merkez Bankası, özel yatırımcıların "dost olmayan ülkelerdeki" şirketlerin hisselerini almalarının 1 Ocak 2023'ten itibaren yasaklanacağını bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 06.09.2022
Rusya'da özel yatırımcıların "dost olmayan ülkelerden" hisse almaları yasaklanıyor

Moskova

Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki “kalifiye olmayan” yatırımcıların dost olmayan ülkelerdeki şirket hisselerine yönelik yatırımlarının yasaklanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kararın, kalifiye olmayan yatırımcılar için riskleri azaltmaya yönelik alındığına işaret edilen açıklamada, yabancı finansal kuruluşların, edinilen varlıkların herhangi bir uyarıda bulunmadan elden çıkarılmasını engelleyebilecekleri ve 5 milyondan fazla yatırımcının bu tür engellemeler nedeniyle zarar gördüğüne vurgu yapıldı.

Söz konusu yatırımları yapanların haklarının korunmasının zorlaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, sorunlara ilişkin çözümlerin Rusya’nın yetki alanı dışında kaldığına işaret edildi.

Açıklamada, aracı kurumların, özel yatırımcılara 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla dost olmayan ülkelerdeki şirket hisselerine yönelik yatırımlarına onay vermeyeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, Ankara'da "Seymenbaşı Beratı" takdim edildi
Eren operasyonlarında yılbaşından bu yana 82 terörist etkisiz hale getirildi
HDP'li Semra Güzel ile yakalanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi
Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü

Benzer haberler

Rusya'da özel yatırımcıların "dost olmayan ülkelerden" hisse almaları yasaklanıyor

Rusya'da özel yatırımcıların "dost olmayan ülkelerden" hisse almaları yasaklanıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov: Türkiye, bizim için çok önemli bir ortak

Rusya rezervlerini Türk lirası, yuan ve rupi ile güçlendirmek istiyor

Cephe hattındaki Zolochiv sakinleri savaşa rağmen yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor

Cephe hattındaki Zolochiv sakinleri savaşa rağmen yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor
Kremlin, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 2'den fazla küçülmesini bekliyor

Kremlin, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 2'den fazla küçülmesini bekliyor
Rus güçlerinin Harkiv'e yönelik saldırıları devam ediyor

Rus güçlerinin Harkiv'e yönelik saldırıları devam ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet