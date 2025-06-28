Dolar
39.91
Euro
46.74
Altın
3,274.27
ETH/USDT
2,424.80
BTC/USDT
107,270.00
BIST 100
9,404.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Üsküdar sahilinde bir sosyal tesiste çıkan yangına ekipler müdahale ediyor Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında göçük meydana geldi
logo
Dünya

Rusya ve Mali, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı için işbirliği anlaşması imzaladı

Rusya ve Mali, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı amacıyla işbirliği anlaşması imzaladı.

Gülşen Çağatay  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
Rusya ve Mali, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı için işbirliği anlaşması imzaladı

Ankara

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, işbirliğiyle Mali'de nükleer teknolojilerin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.

Mali Geçiş Dönemi Başkanı Assimi Goita'nın Moskova'yı resmi ziyareti sırasında, Rusya ve Mali hükümetleri arasında nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik işbirliği anlaşması imzalandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anlaşmaya, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Mali Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Boubacar Diane imza attı.

Anlaşma, Mali'nin nükleer altyapısının uluslararası standartlara uygun olarak kurulması ve geliştirilmesinin desteklenmesi, nükleer ve radyasyon güvenliğinin düzenlenmesi, endüstri, tıp ve tarımda radyoizotopların üretimi ve uygulanması, radyasyon teknolojileri ve nükleer tıpta işbirliğinin yanı sıra nükleer sektördeki uzmanların eğitimi, öğretimi ve mesleki gelişimini kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Likhachev, anlaşmanın Rusya ve Mali arasındaki stratejik ortaklıkta önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğini belirterek, "Mali'nin enerji ve bilimsel alanlarındaki sürdürülebilir büyümesini desteklemek için uzmanlığımızı ve teknolojilerimizi sunmaktan gurur duyuyoruz. Barışçıl nükleer enerji alanındaki ortak çabalarımız her iki ülke için de geniş kapsamlı fırsatlar yaratıyor, dostluğu ve karşılıklı güveni güçlendirmeye yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Türk Kara Kuvvetlerinin 2234'üncü kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Kartalkaya otel yangını davası için 700 kişilik duruşma salonu oluşturuldu
Sakarya'da ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangına müdahale sürüyor
Türkiye genelinde 47 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Düğün yapmayan koca, boşanma davasında "tam kusurlu" sayıldı

Benzer haberler

Rusya ve Mali, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı için işbirliği anlaşması imzaladı

Rusya ve Mali, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı için işbirliği anlaşması imzaladı

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye ile ekonomik ilişkileri AA'ya değerlendirdi

Ticaret Bakanı Bolat: Enerji konusunda Türkiye-Rusya ilişkileri büyük önem taşıyor

Rus uzmanlar, İran-İsrail ateşkesinin Orta Doğu meselesine çözüm sağlamayacağı görüşünde

Rus uzmanlar, İran-İsrail ateşkesinin Orta Doğu meselesine çözüm sağlamayacağı görüşünde
Putin, Ukrayna ile üçüncü tur müzakereleri İstanbul'da yapmaya hazır olduklarını söyledi

Putin, Ukrayna ile üçüncü tur müzakereleri İstanbul'da yapmaya hazır olduklarını söyledi
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Rusya ilişkilerinin ortaklık boyutuna evrildiğini söyledi

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Rusya ilişkilerinin ortaklık boyutuna evrildiğini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet