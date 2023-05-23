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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi cephedeki durumu kökten değiştiremez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesinin cephedeki durumu kökten değiştiremeyeceğini söyledi.

Dmitri Chirciu  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Rusya: Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi cephedeki durumu kökten değiştiremez

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamada bulundu.

Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi ihtimalini değerlendiren Peskov, "Bu risk apaçıktır. Sağlanan daha gelişmiş silah sistemleri ve türlerin sayısı giderek artıyor. Belli ki uçakların da verilmesi için karar alındı. Diğer silah türlerinde olduğu gibi bu, cephedeki durumu kökten değiştiremez." dedi.

Peskov, Batılı ülkelerin giderek daha fazla çatışmalara dahil olduğunu ifade etti.

"Belgorod'da olanlar derin endişe yarattı"

Dmitriy Peskov, Ukrayna sabotaj grubunun Rusya'nın Belgorod bölgesine girmesiyle ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Olanlar derin endişeler yarattı. Bu, Ukraynalı militanların ülkemize karşı faaliyetlerini sürdürdüğünü bir kez daha teyit ediyor. Bu durum bizden büyük çaba gerektiriyor. Gelecekte benzer olayların önlenmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz, özel askeri operasyon da devam ediyor."

Peskov, sabotaj grubunda yer alanların etnik kökeniyle ilgili soruyu yanıtlarken, "Bunlar Ukrayna'dan, Ukraynalı militan. Ukrayna'da yaşayan birçok etnik Rus var. Bunlar yine de Ukraynalı militan. Bundan yola çıkmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sabotajcı sayısına ilişkin bilgi vermeyen Peskov, söz konusu grubun etkisiz hale getirilmesiyle ilgili operasyonun sürdüğünü dile getirdi.

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