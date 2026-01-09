Dolar
Dünya

Rusya: Ukrayna'nın Putin'in konutuna yaptığı saldırıya Oreşnik balistik füzeyle cevap verdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi konutuna yaptığı insansız hava aracı saldırısına (İHA) cevap olarak, Oreşnik balistik füze sistemleriyle Ukrayna'daki hedeflere saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Ali Cura  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Rusya: Ukrayna'nın Putin'in konutuna yaptığı saldırıya Oreşnik balistik füzeyle cevap verdik

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Putin'in Novgorod'daki konutuna 29 Aralık'ta Ukrayna'nın gerçekleştirdiği "terör saldırısına" cevap olarak, bu ülkedeki hedeflere saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik orta menzilli karadan mobil füze sistemi ve İHA'lar da dahil olmak üzere kara ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla, Ukrayna'daki kritik hedeflere karşı büyük bir saldırı yaptı." ifadelerine yer verildi.

Saldırının hedefine ulaştığı vurgulanan açıklamada, "Hedefler arasında terör saldırısında kullanılan İHA'ların üretim tesisleri ve Ukrayna'nın askeri sanayi kompleksini destekleyen enerji altyapısı yer alıyordu. Suçlu Ukrayna rejiminin hiçbir terör eylemi cevapsız kalmayacaktır." açıklaması yapıldı.

Ukrayna ve Rus sosyal medya hesaplarında, dün gece Ukrayna'nın Lviv şehrinde gece yarısı Oreşnik füze sistemleriyle yapıldığı belirtilen saldırıların görüntüleri yer aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 29 Aralık'ta Ukrayna'nın Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna 91 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da saldırı girişimi konusunda Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdiğini aktararak, "Rusya'nın yaklaşımı yeniden gözden geçirilecektir. Bu konu çok net şekilde ifade edilmiştir." demişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırı girişiminde kullanılan Ukrayna insansız hava aracına dair elde edilen teknik bulguların ABD'li yetkililere teslim edildiğini duyurmuştu.

