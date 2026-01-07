NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini belirtti
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, üye ülke ve ortakların Ukrayna'ya verdiği desteği memnuniyetle karşılayarak bunun sürmesi gerektiğini kaydetti.
Brüksel
NATO'dan Ukrayna'ya ilişkin yürütülen barış müzakerelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Rutte'nin dün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısına katıldığı ve toplantıda kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyduğu aktarıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Rutte'nin, özellikle ABD'nin barış müzakerelerine ilişkin katkılarına dikkati çektiği belirtilen açıklamada, ittifak üyelerinin ve ortakların Ukrayna'ya sağladığı desteğin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.
Açıklamada, Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı kendini savunmak için ihtiyaçlarının sürdüğü ve Rutte'nin Ukrayna'ya desteğin sürmesinin önemini vurguladığı aktarıldı.
Paris'te yapılan toplantıda, Ukrayna'da ateşkes sağlanmasının ardından Fransız ve İngiliz ordularının Ukrayna'da konuşlandırılmasına ilişkin niyet beyanı imzalanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.