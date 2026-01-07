Dolar
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
Dünya

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini belirtti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, üye ülke ve ortakların Ukrayna'ya verdiği desteği memnuniyetle karşılayarak bunun sürmesi gerektiğini kaydetti.

Şerife Çetin  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini belirtti

Brüksel

NATO'dan Ukrayna'ya ilişkin yürütülen barış müzakerelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rutte'nin dün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısına katıldığı ve toplantıda kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyduğu aktarıldı.

Rutte'nin, özellikle ABD'nin barış müzakerelerine ilişkin katkılarına dikkati çektiği belirtilen açıklamada, ittifak üyelerinin ve ortakların Ukrayna'ya sağladığı desteğin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı kendini savunmak için ihtiyaçlarının sürdüğü ve Rutte'nin Ukrayna'ya desteğin sürmesinin önemini vurguladığı aktarıldı.

Paris'te yapılan toplantıda, Ukrayna'da ateşkes sağlanmasının ardından Fransız ve İngiliz ordularının Ukrayna'da konuşlandırılmasına ilişkin niyet beyanı imzalanmıştı.

