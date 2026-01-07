Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile anlaşmaların imza törenine katılıyor.
logo
Dünya

Rusya'nın Perm bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Rusya'nın Perm bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Emre Gürkan Abay  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Rusya'nın Perm bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Moskova

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "R44" tipi helikopter, Perm bölgesindeki bir otelin yakınlarında düştü.

Kaza nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi.

