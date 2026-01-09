Zelenskiy, ABD'den, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya tepki göstermesini talep etti
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD yönetiminden, Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırısına tepki göstermesini istedi.
Kiev
Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya'nın ülkesine bu gece düzenlediği hava saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Rusya'nın başkent Kiev ve diğer bölgelere yönelik yoğun hava saldırısı gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, Kiev'e yapılan saldırı sonucu 4 kişinin öldüğünü ve 20 binanın hasar gördüğünü kaydetti.
Zelenskiy, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Rus insansız hava araçlarının (İHA) Katar'ın Kiev Büyükelçiliği binasına da hasar verdiğini ifade eden Zelenskiy, "(Katar) Rusya ile arabuluculuk yaparak Rus hapishanelerinde tutulan savaş esirlerinin ve sivillerin serbest bırakılması için çok çaba sarf eden bir devlettir." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, Rusya'nın bu gece ülkesine yönelik saldırılarda, İHA ve farklı tipten füzeler ile birlikte bir adet "Oreşnik" hipersonik orta menzilli balistik füze kullandığını savunarak, "Dünyanın buna net bir tepki vermesi lazım, özellikle de Rusya'nın gerçekten güvendiği Amerika Birleşik Devletleri'nin." değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna, Rusya'nın Oreşnik füze saldırısı sonrası BMGK'yı acil toplantıya çağırdı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rus ordusunun ülkesine "Oreşnik" orta menzilli balistik füze ile saldırmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını açıkladı.
Sybiha, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımnda, Rusya'nın bu gece ülkesine düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi.
Rusya'nın, Ukrayna'nın Lviv bölgesine "Oreşnik" orta menzilli balistik füze ile saldırı düzenlediğine dair bir açıklama yaptığını anımsatan Sybiha, "(Rusya'nın) AB ve NATO'nun sınırlarına yakın böyle bir saldırı yapması, Avrupa kıtasındaki güvenliğe ciddi bir tehdit ve transatlantik topluluk için bir sınavdır." ifadesini kullandı.
Sybiha, saldırının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını bildirdi.
Ukrayna ordusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki konutuna saldırmadığını yineleyen Sybiha, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemek için bahane aradığını belirtti.
Sybiha, Rusya'nın, orta menzilli balistik füze saldırısı yapmasının "gerçekten küresel bir tehdit" olduğunu ifade etti.
ABD ile Avrupalı müttefikleri ve uluslararası kuruluşları söz konusu saldırı hakında bilgilendirdiklerini aktaran Sybiha, "Tüm sorumlu devletleri ve uluslararası kuruluşları, Rusya'nın yalanlarını kınamaya ve saldırgan üzerindeki baskıyı gecikmeden artırmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Rusya'nın son saldırısıyla Ukrayna'da 1000'i aşkın yerleşim yerinde elektrik tamamen veya kısmen kesildi
Rus ordusunun Ukrayna'ya bu gece düzenlediği hava saldırısı sonucu ülke genelinde 1000'in üzerinde yerleşim yerinde elektriğin tamamen veya kısmen kesildiği bildirildi.
Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü "Ukrenergo" tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkeye düzenlediği son hava saldırısı sonucu enerji sisteminde yaşanan sorunlar hakkında bilgi paylaşıldı.
Rusya'nın ağırlıklı olarak başkent Kiev ve bölgesini hedef aldığı aktarılan açıklamada, "Bu felaket (saldırı), 1000'den fazla yerleşim yerinin elektriğini tamamen veya kısmen kesti." ifadesi kullanıldı.
Ülke genelinde acil elektrik kesintilerinin uygulandığı belirtilen açıklamada, "Rus bombardımanın neden olduğu elektrik sistemindeki ağır durum nedeniyle bu sabah, birkaç bölgede acil durum kesintileri uygulandı." denildi.
Açıklamada, ülkede gün boyunca elektriğin tasarruf edilerek kullanılması gerekeceği vurgulanarak, "Akşam ve gece saatlerinde düşman, çeşitli bölgelerdeki enerji altyapısına saldırdı. Sonuç olarak bu sabah, başkent ve bölgesinde önemli sayıda aboneler elektriksiz kaldı." ifadesine yer verildi.
Kliçko'dan "imkanı olanlara geçici olarak Kiev'den çıkma" çağrısı
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, hava saldısının ardından kentteki son durumu aktardı.
Kiev'e yapılan saldırı sonucu başkente su, elektrik ve ısıtma sorununun yaşandığını belirten Kliçko, "Kiev'deki apartmanların yarısı, yaklaşık 6 bini, kritik altyapısına yapılan düşman saldırısı sonucu hasar görmesi nedeniyle şu anda ısıtmasız kaldı. Kentte su tedarikinde de aksamalar yaşanıyor." bilgisini verdi.
Kliçko, hastane gibi kritik altyapılarına en kısa sürede elektrik sağlanması için çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, "Dün gece Kiev'e yapılan kombine saldırı, başkentin kritik altyapı tesisleri için en acı vericiydi." değerlendirmesinde bulundu.
İleriki günlerde soğuk havaların olacağının altını çizen Kliçko, "Başkentte yaşayan ve geçici olarak şehri terk etme imkanı olanlara, alternatif enerji ve ısıtma kaynaklarının bulunduğu yerlere gitmelerini tavsiye ediyorum."açıklaması yaptı.
"Lviv kenti, tarihinde ilk kez balistik füze saldırısına uğradı"
Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Rus ordusunun Lviv'deki kritik altyapısına yönelik "Oreşnik" hipersonik orta menzilli balistik füze ile saldırı düzenlediğini anımsattı.
Savaştan bu yana kente ilk kez bu tür sistemle bir saldırının yapıldığını aktaran Sadoviy, "Lviv, tarihinde ilk kez balistik füze saldırısına uğradı. Bu, sadece Ukrayna için değil, Avrupa'nın güvenliği için de yeni bir tehdit seviyesidir. Kent (Lviv), Avrupa Birliği (AB) sınırına 70 kilometreden daha az bir mesafede bulunmaktadır. Bu, uluslararası müttefiklerimize açık bir sinyaldir. Rusya'nın savaşı hiçbir sınırda durmaz." değerlendirmesinde bulundu.
Lviv'e fırlatılan Oreşnik füzesinin özeliklerine işaret eden Sadoviy, "Hava hedefi (Oreşnik), saatte yaklaşık 13 bin kilometre hızla balistik bir yörünge boyunca hareket ediyordu ki bu son derece yüksek bir hızdır." tespitini yaptı.
Sadoviy, saldırının Lviv'in Rudno köyü yakınlarına yapıldığını belirterek, "Füze saldırısı sonucu otomatik gaz güvenlik sistemi devreye girdi. Güvenlik nedenleriyle birkaç sokakta bulunan 376 abonenin gaz tedariki geçici olarak durduruldu." ifadesini kullandı.
Rusya: Ukrayna'nın Putin'in konutuna yaptığı saldırıya Oreşnik balistik füzeyle cevap verdik
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki konutuna 29 Aralık 2025'te Ukrayna'nın gerçekleştirdiği "terör saldırısına" cevap olarak, bu ülkedeki hedeflere saldırılar düzenlendiği belirtilmişti.
Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik orta menzilli karadan mobil füze sistemi ve İHA'lar da dahil olmak üzere kara ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla, Ukrayna'daki kritik hedeflere karşı büyük bir saldırı yaptı." ifadeleri yer almıştı.
Ukrayna ve Rus sosyal medya hesaplarında, dün gece Ukrayna'nın Lviv şehrinde gece yarısı Oreşnik füze sistemleriyle yapıldığı belirtilen saldırıların görüntüleri yer almıştı.
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı sonucu 4 kişinin öldüğü ve 22 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise Rus ordusunun ülkesine "Oreşnik" hipersonik orta menzilli balistik füze ile saldırmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.