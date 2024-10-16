Rusya: Ukrayna'nın Mıkolayiv kentindeki zırhlı araç üretim fabrikasını füzelerle vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mıkolayiv şehrindeki zırhlı araç üretim fabrikasına füze saldırısı düzenlediklerini bildirdi.
Moskova
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mıkolayiv'deki zırhlı araç üretim fabrikasının 5 füzeyle vurulduğu belirtildi.
Füzelerin fabrikadaki 5 binaya isabet ettiği aktarılan açıklamada, "Saldırı sonucu 6 tank dahil 10 zırhlı araç yok edildi. Fabrikadaki zırhlı araç üretim ve onarım süreci durduruldu." ifadesine yer verildi.
Ukrayna dün, Rus ordusunun Mıkolayiv bölgesine füze saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığı bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.