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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'nın Mıkolayiv kentindeki zırhlı araç üretim fabrikasını füzelerle vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mıkolayiv şehrindeki zırhlı araç üretim fabrikasına füze saldırısı düzenlediklerini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Rusya: Ukrayna'nın Mıkolayiv kentindeki zırhlı araç üretim fabrikasını füzelerle vurduk

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mıkolayiv'deki zırhlı araç üretim fabrikasının 5 füzeyle vurulduğu belirtildi.

Füzelerin fabrikadaki 5 binaya isabet ettiği aktarılan açıklamada, "Saldırı sonucu 6 tank dahil 10 zırhlı araç yok edildi. Fabrikadaki zırhlı araç üretim ve onarım süreci durduruldu." ifadesine yer verildi.

Ukrayna dün, Rus ordusunun Mıkolayiv bölgesine füze saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığı bildirmişti.

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