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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'nın, Donetsk kentine saldırısında 20 kişi öldü, 28 kişi yaralandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Donetsk kentine saldırısında 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 14.03.2022
Rusya: Ukrayna'nın, Donetsk kentine saldırısında 20 kişi öldü, 28 kişi yaralandı Fotoğraf: Leon Klein - Anadolu Ajansı

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, "Kiev yönetiminin kontrolü altındaki topraklardan, Donetsk kentine Toşçka-U (Nokta-U) taktik füzeyle saldırı yapıldı." dedi.

Saldırıda sivillerin hedef alındığına işaret eden Konaşenkov, "Donetsk'in merkezinde misket bombasının patlaması sonucu 20 sivil öldü, aralarında çocukların bulunduğu 28 sivil ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, bunun "savaş suçu" olduğunu savundu. 

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