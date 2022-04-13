Dolar
14.59
Euro
15.91
Altın
1,978.22
ETH/USDT
3,098.00
BTC/USDT
41,100.00
BIST 100
2,460.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'da tehlikeli bölgelerden son 24 saatte yaklaşık 17 bin kişi tahliye edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'daki tehlikeli bölgelerden son 24 saatte yaklaşık 17 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 13.04.2022
Rusya: Ukrayna'da tehlikeli bölgelerden son 24 saatte yaklaşık 17 bin kişi tahliye edildi

Moskova

Mizintsev, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'da çatışmaların sürdüğü bölgelerden sivillerin tahliyesi süreci konusunda bilgi paylaştı.

Tahliyelerin devam ettiğini ve bunun için Ukrayna'nın Harkiv ve Mariupol yönlerinde her gün insani koridorların açıldığını dile getiren Mizintsev, Ukrayna tarafının son 24 saatte insani koridorlar konusunda bilgi paylaşımında bulunmadığını ifade etti.

Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden tahliye edilen kişi sayısı ile bilgi veren Mizintsev, "Son 24 saatte Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden 2 bin 986'sı çocuk 17 bin 852 kişi Rusya'ya tahliye edildi. Bugüne kadar 147 bin 91'i çocuk olmak üzere toplam 783 bin 631 kişi tahliye edildi." dedi.

Mizintsev, Mariupol'den doğuya doğru insani yardım koridorlarından 915'i son 24 saatte olmak üzere toplam 137 bin 199 kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de hava yolu ve toplu taşımada maske zorunluluğu 3 Mayıs'a kadar uzatıldı
Türkiye'de 5 bin 529 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 986 bin 408'e çıktı
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
804 hastanenin yoğun bakımında Kovid-19 hastası kalmadı

Benzer haberler

Ukrayna: Karadeniz'deki Rus filosuna ait Moskova kruvazör gemisini vurduk

Ukrayna: Karadeniz'deki Rus filosuna ait Moskova kruvazör gemisini vurduk

Zelenskiy: Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya her zaman Ukrayna'yı ilk savunanlardan

Rusya: Ukrayna'da tehlikeli bölgelerden son 24 saatte yaklaşık 17 bin kişi tahliye edildi

Ukrayna: Her türlü senaryoya hazırız ve tek bir Rus senaryosu bile işe yaramayacak

Ukrayna: Her türlü senaryoya hazırız ve tek bir Rus senaryosu bile işe yaramayacak
Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ilave savunma desteği vereceklerini açıkladı

Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ilave savunma desteği vereceklerini açıkladı
Rusya: Rus topraklarına saldırılar sürerse Kiev dahil karar alma merkezlerini vuracağız

Rusya: Rus topraklarına saldırılar sürerse Kiev dahil karar alma merkezlerini vuracağız