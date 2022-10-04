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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, Ukrayna’da ilhak edilen bölgelerden ilave 5 milyon ton tahıl hasadı öngörüyor

Rusya Tarım Bakanı Patruşev, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin tarım potansiyeline ilişkin konuşarak, “Ekilebilir arazileri hesaba katarsak, Rusya’nın hasat kumbarasına yaklaşık 5 milyon ton tahıl ekleneceğini düşünüyorum.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 04.10.2022
Rusya, Ukrayna’da ilhak edilen bölgelerden ilave 5 milyon ton tahıl hasadı öngörüyor

Moskova

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın ilhak kararı aldığı Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde geniş tarım arazilerinin bulunduğunu söyledi.

Rusya’nın bu arazilerle ilgili çalışma yapacağını anlatan Patruşev, halihazırda bazı tarım ürünlerinin bölgeden Rusya’ya sevk edildiğini belirtti.

Bölgedeki tahıl potansiyelinin önemine işaret eden Patruşev, “Ekilebilir arazileri hesaba katarsak, Rusya’nın hasat kumbarasına yaklaşık 5 milyon ton tahıl ekleneceğini düşünüyorum. Ayrıca diğer mahsullerin de olacağını düşünüyorum.” dedi.

Patruşev, söz konusu bölgelerdeki tarım sanayisinin gelişmiş bir durumda olduğuna işaret ederek, “Vatandaşlarımızın o topraklarda üretilen ürünleri tatma fırsatı var. İşlenmek üzere yetiştirdiğimiz ürünlerin bir kısmı da oraya gönderiliyor. Bu nedenle yeni alanlarda etkileşim yollarını geliştireceğiz. Zorlukların üstesinden geleceğiz ve tarım sektörünü geliştireceğiz.” diye konuştu.

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