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Milli Savunma Bakanı Akar'ın katılımıyla Brüksel’de NATO ülkelerinin savunma bakanlarının, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası gelişmeleri görüşmek için bir araya geldiği toplantıda aile fotoğrafı veriliyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, Türkiye dahil bazı ülkelerin arabuluculuk tekliflerini olumlu karşılıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye dahil bazı ülkelerin Ukrayna ile arabuluculuk yapma tekliflerini olumlu karşıladıklarını söyledi.

Dmitri Chirciu   | 16.03.2022
Rusya, Türkiye dahil bazı ülkelerin arabuluculuk tekliflerini olumlu karşılıyor

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus RBK televizyon kanalına verdiği röportajda Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ile müzakere sürecine değinen Lavrov, "Müzakerecilerimiz, Ukrayna ile müzakerelerin belirli nedenlerden dolayı basit sürmediğini ancak uzlaşıya varmak için umudun olduğunu söylüyor." dedi.

Lavrov, Ukraynalı yetkililerinin de müzakerelerle ilgili benzer değerlendirmelerde bulunduğuna dikkati çekerek, Ukrayna meselesinin çözümü için "şansın" olduğunu vurguladı.

"Arabuluculuk teklifleri olumlu karşılıyoruz"

Bazı ülkelerin Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk rolünü üstlenmek istediğini dile getiren Lavrov, İsviçre, Fransa, İsrail ve Türkiye'nin de bu ülkeler arasında bulunduğunu söyledi.

Lavrov, şunları kaydetti:

"Rusya’ya karşı oyun oynamaktan vazgeçen, bugünkü krizin nedenlerini ve Rusya’nın temel milli çıkarlarını anlayan ve yaptırım savaşına dahil olmayan ülkelerin arabuluculuk tekliflerini olumlu karşılıyor ve bunları analiz etmeye hazırız. Bu ülkeler arasında İsrail ve Türkiye de var."

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