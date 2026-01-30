Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Trump, Putin’den Kiev’e saldırıları bir hafta durdurmasını rica etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Kiev’e saldırıları bir hafta durdurma ricasında bulunduğunu söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Rusya: Trump, Putin’den Kiev’e saldırıları bir hafta durdurmasını rica etti

Moskova

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişin sorularını yanıtladı.

Trump’ın, Putin’den Kiev’e saldırıları geçici olarak durdurmayı rica ettiğine yönelik açıklamalarını değerlendiren Peskov, “Trump, Putin’den Kiev’e saldırılardan bir hafta boyunca 1 Şubat’a kadar kaçınmayı, müzakereler için uygun koşullar yaratılırken, şahsen rica etti.” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, Putin’le Kiev’de görüşebileceğine yönelik açıklamasını yanıtlayan Peskov, “Putin’le görüşmek isteyen Zelenskiy, tam tersi değil.” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Putin’le Moskova’da görüşemeyeceğini, bunun yerine Kiev’de görüşebileceklerini söylemişti.

