Rusya: Trump, Putin’den Kiev’e saldırıları bir hafta durdurmasını rica etti
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Kiev’e saldırıları bir hafta durdurma ricasında bulunduğunu söyledi.
Moskova
Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişin sorularını yanıtladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Trump’ın, Putin’den Kiev’e saldırıları geçici olarak durdurmayı rica ettiğine yönelik açıklamalarını değerlendiren Peskov, “Trump, Putin’den Kiev’e saldırılardan bir hafta boyunca 1 Şubat’a kadar kaçınmayı, müzakereler için uygun koşullar yaratılırken, şahsen rica etti.” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, Putin’le Kiev’de görüşebileceğine yönelik açıklamasını yanıtlayan Peskov, “Putin’le görüşmek isteyen Zelenskiy, tam tersi değil.” ifadesini kullandı.
Zelenskiy, Putin’le Moskova’da görüşemeyeceğini, bunun yerine Kiev’de görüşebileceklerini söylemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.