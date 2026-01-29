Dolar
Dünya

AB: (ABD'nin muhtemel İran saldırısı) Bölgenin yeni bir savaşa ihtiyacı yok

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin olası İran saldırısı hakkında "Bölgenin yeni bir savaşa ihtiyacı olmadığını düşünüyorum." dedi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
AB: (ABD'nin muhtemel İran saldırısı) Bölgenin yeni bir savaşa ihtiyacı yok

İstanbul

 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Önceki haftaların dünya düzeninin değişmekte olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirten Kallas, "'Öngörülemezlik' artık bir istisna değil. 2025'i tanımlayan kelimeydi ve 2026'yı da tanımlayacak kelime olacak." diye konuştu.

Kallas, Rusya'nın oluşturduğu tehdidin sürdüğünü, Çin'in "uzun vadeli meydan okuma" ortaya koyduğunu ve Orta Doğu'nun sürekli istikrarsızlıkla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Ancak yeni değişken, Atlantik ötesindeki temel yeniden yönelim." değerlendirmesini yaptı.

Avrupa'nın daha güçlü olması ve ortaklıklarını derinleştirmesi gerektiğini belirten Kallas, yeni güvenlik stratejisi oluşturmanın AB için yol haritası çizmede yardımcı olabileceğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusunu "terör örgütü" olarak tanımladıklarını hatırlatan Kallas, bakanların, Tahran'ın AB vatandaşları dahil gösteriler kapsamında gözaltına alınanları serbest bırakması gerektiği konusunda net olduğunu dile getirdi.

Kallas, ABD'nin olası İran saldırısı hakkındaki soruya cevabında, "Bölgenin yeni bir savaşa ihtiyacı olmadığını düşünüyorum." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Kallas, Rusya'nın barışa ulaşmak için "göstermelik çaba bile" göstermediğini savunarak, "Rusya, savaş alanında zafer kazanamadığı için şimdi kışı bir silah olarak kullanmaya çalışıyor, enerji artık yeni cephe hattı." ifadesini kullandı.

Rusya'yı kara para aklama konusunda yüksek riskli listeye aldıklarını açıklayan Kallas, "Bu, Rus bankalarıyla yapılan işlemleri yavaşlatacak ve maliyetlerini artıracaktır." diye konuştu.

Kallas, Rus ordusundan eski savaşçıların Şengen Bölgesi'ne girişinin yasaklanması önerisini de ele aldıklarını ve çoğu üye ülkenin bunu desteklediğini aktardı.

AB'nin artık Rusya ile diplomatik temasa geçme vaktinin gelip gelmediği sorusuna Kallas, "Biz burada Rusya'ya gidip 'bizimle konuşun' diye talepte bulunan taraf olamayız. Şu anki durum şu ki Amerikalıların Ukrayna'ya dayattığı tavizler oldukça ağır, bu yüzden Rusya'ya, Amerikalılarla vardıkları anlayış çerçevesinde zaten elde edeceklerinin ötesinde sunabileceğimiz bir şey olduğunu sanmıyorum. Yani neden bizimle konuşsunlar ki çünkü bu ilişkide istediklerini zaten alıyorlar." yanıtını verdi.

Suriye

Suriye'deki durumun hala kırılgan olduğuna işaret eden Kallas, "Ateşkes ve insani koridorların açılması olumlu gelişmeler ancak ülke istikrardan çok uzak. DEAŞ, sürekli tehdit oluşturuyor." dedi.

Kallas, bakanlarla Suriye'ye hangi konularda yardımcı olabileceklerini ele aldıklarını ve bölgedeki ortaklarla görüşme konusunda anlaştıklarını kaydederek, ülkenin ve Orta Doğu'nun istikrarının "ortak çıkarları" olduğunu söyledi.

Gazze Barış Kurulu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına uygun bir Gazze Barış Kurulunu desteklediklerini belirten Kallas, "BMGK kararını okursanız, Gazze'ye ilişkindir, zaman bakımından 2027 ile sınırlıdır ve süreçte Filistinlilere de açık bir rol tanımaktadır. Oysa şu anki Barış Kurulu tüzüğü çok daha geniş kapsamlı." değerlendirmesini yaptı.

Kallas, Gazze'de sürdürülebilir barışı sağlamak için çalışmak istediklerini kaydetti.

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki yangının kontrol altına alındığını bildirdi
İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Düzce'de strafor fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
İletişim Başkanı Duran'dan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ziyaretine ilişkin paylaşım
İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
