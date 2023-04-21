Dolar
19.40
Euro
21.27
Altın
1,978.91
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya: NATO, Ukrayna'yı bünyesine katma çizgisini sürdürüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Ukrayna'yı bünyesine katma çizgisini sürdürdüğünü belirterek, "Ülkemizi düşman olarak gören ve ülkemizin güvenliğini bozmaya çalışan saldırgan ittifakla karşı karşıyayız." dedi.

Dmitri Chirciu  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
Rusya: NATO, Ukrayna'yı bünyesine katma çizgisini sürdürüyor

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Ukrayna'nın NATO üyeliği için destek verileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, NATO'nun saldırgan özünü göstermeye devam ettiğini dile getirdi.

Peskov, "NATO, Ukrayna'yı bünyesine katma ve ittifaka çekme çizgisini sürdürüyor. Bu, Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin), Rusya Federasyonu'nun çıkarları ve güvenliğini sağlama ihtiyacı doğrultusunda (Ukrayna) özel askeri operasyonu başlatma kararının doğru olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ülkemizi düşman olarak gören ve ülkemizin güvenliğini bozmaya çalışan saldırgan ittifakla karşı karşıyayız." dedi.

Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına da değinen Peskov, bu yaptırımların dünya ekonomisine zarar vereceğine işaret ederek, "Bu, yalnızca küresel bir ekonomik krize yönelik eğilimlerin artmasına neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Dmitriy Peskov, yaptırımlara rağmen gelişmeye devam ettiklerini ve tehlikeleri göz önünde bulundurarak uzun vadeli planlar oluşturduklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahla saldıran şüpheli tutuklandı
Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisinde bayram yoğunluğu
Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Başkentte bayram trafiği denetimleri aralıksız sürüyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'nin 63. sayısını yayımladı

Benzer haberler

Washington Post: Ukrayna, Suriye'deki Rus güçlerine gizli saldırı yapmayı planladı

Washington Post: Ukrayna, Suriye'deki Rus güçlerine gizli saldırı yapmayı planladı

Rusya: NATO, Ukrayna'yı bünyesine katma çizgisini sürdürüyor

Ukrayna: Rusya, 25 günlük aradan sonra Kiev'e bir hava saldırısı daha düzenledi

ABD’den Karadeniz Tahıl Girişimi açıklaması

ABD’den Karadeniz Tahıl Girişimi açıklaması
Ukraynalı Binbaşı Andre, Rus kuvvetlerine karşı kapsamlı saldırıya hazır olduklarını söyledi

Ukraynalı Binbaşı Andre, Rus kuvvetlerine karşı kapsamlı saldırıya hazır olduklarını söyledi
Rusya: Fransa ile İngiltere'nin nükleer cephanesi fiilen ABD'nin kontrolünde

Rusya: Fransa ile İngiltere'nin nükleer cephanesi fiilen ABD'nin kontrolünde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet