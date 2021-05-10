Rusya Müslümanlarından İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırılarına tepki: Bu baskı kabul edilemez
Rusya Federasyonu Müslümanları Dini Meclisi Başkanı Krganov, "İsrail, Müslümanların haklarını ihlal ediyor. Bu tür saldırganlık ve baskı kabul edilemez." dedi.
Moskova
Rusya Federasyonu Müslümanları Dini Meclisi Başkanı Müftü Albir Krganov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki durumu dikkatle takip ettiklerini söyledi.
- İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı
- Öğle ezanının ardından Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okundu
- İsrail polisi, Mescid-i Aksa gösterisine katılan Filistinliyi arabayla ezen Yahudi yerleşimciyi silahla korudu
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir
- Mescid-i Aksa’dan İslam dünyasına yardım çağrısı
- AA’nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde yaralandı
- İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti
- İsrail, Gazze'deki Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı kapadı
- İsrail polisi Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırdı
- İsrail polisi Şeyh Cerrah’ta Filistinlilere müdahale etti
- Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelen Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin akın etmesiyle bölgeyi terk etti
Krganov, İsrail polisinin Filistinlilere yönelik saldırılarını eleştirerek, "İsrail, buradaki Müslümanların haklarını ihlal ediyor. Bu tür saldırganlık ve baskı kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
"Bu saldırılar, tüm insanlığa karşı işlenen suç"
Rusya Asya Kısmı Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Nafiullah Aşirov ise Doğu Kudüs'ün sadece Müslümanlar için değil Hıristiyanlar için de kutsal merkez olduğuna dikkati çekerek, "Bu saldırılar, sadece Müslümanlara değil, tüm insanlığa karşı işlenen suçtur. Silahsız insanlara güç kullanılmasına karşıyız. Bunu kınıyoruz." dedi.
Söz konusu saldırıların Siyonist güçler tarafından düzenlendiğini belirten Aşirov, bu güçlerin arkasında ABD gibi büyük devletlerin olduğuna işaret etti.
Aşirov, "Bu devletler Filistin meselesine yönelik iki yüzlü siyaset yürütüyor. Bu yüzden tüm İslam devlet liderlerinin, bu konuda kendi tavrını ortaya koyması gerekiyor." şeklinde konuştu.
Müftü Aşirov, uluslararası toplumun bu duruma müdahale etmesi ve kendi haklarını savunan Filistinlilere destek vermesi gerektiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.