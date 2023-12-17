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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Kiev'e ait 35 İHA Lipetsk, Rostov ve Volgograd bölgelerinde imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait 35 insansız hava aracını (İHA) Lipetsk, Rostov ve Volgograd bölgelerinde düşürdüklerini bildirdi.

Ramin Abdullayev  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Rusya: Kiev'e ait 35 İHA Lipetsk, Rostov ve Volgograd bölgelerinde imha edildi

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kiev'in dün gece ve bu sabah Rusya topraklarındaki tesislere İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin gece 3 bölgenin hava sahasında toplam 33 İHA'yı düşürdüğü, bu sabah da Volgograd bölgesinde 2 uçak tipi İHA'nın imha edildiği belirtildi.

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