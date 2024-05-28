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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: İsviçre'de Ukrayna ile ilgili düzenlenecek barış konferansının geleceği yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsviçre'nin ev sahipliğinde yapılacak Ukrayna ile ilgili barış konferansının geleceğinin olmadığını belirterek, "Bu zirvede Rusya'sız Ukrayna ile ilgili konuları tartışma fikri saçma." dedi.

Dmitri Chirciu  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Rusya: İsviçre'de Ukrayna ile ilgili düzenlenecek barış konferansının geleceği yok

Moskova

Peskov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Rus gazetecilere Ukrayna meselesine dair açıklamalarda bulundu.

İsviçre'nin ev sahipliğinde 15 ve 16 Haziran'da Ukrayna ile ilgili barış konferansının düzenleneceğine işaret eden Peskov, "Bu konferansın Ukrayna meselesine çözüm yollarını bulma açısından geleceği yok. Bu zirvede Rusya'sız Ukrayna ile ilgili konuları tartışma fikri saçma." şeklinde konuştu.

Peskov, Rusya'nın katılımıyla Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin konferansın Suudi Arabistan'da düzenleneceği yönündeki iddiayla ilgili, bunun planlanmadığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, "Ukrayna'nın tedarik edilen silahlarla Rus topraklarını vurma hakkına sahip olması gerektiği" yönündeki ifadelerini de değerlendiren Peskov, bu açıklamanın "sorumsuzca ve kışkırtıcı olduğunu" belirtti.

Sözcü Peskov, "Batılıların askeri söylemi hakim olmaya başlıyor. Önlem almalıyız, özel askeri operasyona devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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