Dolar
32.18
Euro
35.01
Altın
2,354.14
ETH/USDT
3,898.80
BTC/USDT
68,323.00
BIST 100
10,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB: İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'ne tam destek veriyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Birliğin İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ni tümüyle desteklediğini, katılımın geniş olması için uluslararası ortaklarla çalıştığını söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
AB: İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'ne tam destek veriyoruz

Brüksel

AB'nin yürütme organı Komisyonun dış politika sözcüsü Stano, günlük basın toplantısında, gelecek ay İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi ile ilgili soruları yanıtladı.

"AB, İsviçre'nin önümüzdeki ayın ortasında düzenleyeceği barış zirvesine tam destek veriyor." diyen Stano, şöyle devam etti:

"Bu zirvenin amacı bizim için çok önemli çünkü bunu gelecekteki bir barış süreci için bir ilham kaynağı olarak görüyoruz. AB olarak biz, mümkün olan en geniş temsili sağlamak için dünya genelindeki ortaklarımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda 70'in üzerinde ülke katılacağını taahhüt etti."

Stano, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla alternatif zirveler düzenlenmesi çabalarına değinerek, "Putin'in zirvenin etkinliğini baltalamaya çalışması ya da paralel faaliyetleri, zirveden ne kadar korktuğunu gösteriyor." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'de bugün yaptığı açıklamada, başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de dahil tüm liderlerin zirveye katılmasını beklediğini söylemişti.

Zelenskiy, Biden'ın zirveye katılmamasının Putin'e "alkış tutmak" anlamına geleceği değerlendirmesini yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
TCG Kınalıada korveti Tayland fırkateyniyle eğitim icra etti
Mersin'deki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 11'e çıktı
Üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin’deki saldırılarını protesto etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Avusturyalı mevkidaşı Raab ile görüştü

Benzer haberler

AB, hidrojen projelerine 1,4 milyar avroluk desteği onayladı

AB, hidrojen projelerine 1,4 milyar avroluk desteği onayladı

AB: İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'ne tam destek veriyoruz

AB, Suriye'de rejime yönelik yaptırımları 1 yıl daha uzattı

Avrupa geride sağlık, siyaset ve ekonomide krizlerle dolu 5 yıl bıraktı

Avrupa geride sağlık, siyaset ve ekonomide krizlerle dolu 5 yıl bıraktı
AB'den Türkiye'deki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklara 1 milyar avroluk destek taahhüdü

AB'den Türkiye'deki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklara 1 milyar avroluk destek taahhüdü
AB dışişleri bakanları İsrail'den UAD kararlarına uymasını istedi

AB dışişleri bakanları İsrail'den UAD kararlarına uymasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet