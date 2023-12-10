Dolar
28.95
Euro
31.19
Altın
2,004.52
ETH/USDT
2,361.20
BTC/USDT
43,830.00
BIST 100
7,913.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Rusya: İsrail'in Hamas'ı gerekçe göstererek Filistin halkını toplu cezalandırması kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Hamas'ı gerekçe göstererek Filistin halkını toplu cezalandırmasının kabul edilemeyeceğinin altını çizerek, Gazze Şeridi için uluslararası gözlem misyonu çağrısında bulundu.

Mahmut Geldi  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Rusya: İsrail'in Hamas'ı gerekçe göstererek Filistin halkını toplu cezalandırması kabul edilemez

İstanbul

Lavrov, "Ortak Bir Gelecek İnşa Etmeye Doğru" temasıyla Katar'da düzenlenen 21. Doha Forumu'nda konuştu.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının sebepsiz olmadığına işaret eden Lavrov, söz konusu saldırının aslında uzun yıllar boyunca devam eden abluka ve Filistin devletinin kurulmasıyla ilgili içi doldurulmayan vaatlerin ardından gerçekleştiğini kaydetti.

Filistin devletinin kurulmamasının Orta Doğu'da aşırılığı en çok körükleyen unsur olduğunu yıllarca İsraillilere anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Lavrov, Filistin devleti statüsünün çözüme kavuşturulmamasın bölgedeki en tehlikeli faktör olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze'de bir uluslararası gözlem misyonu olması gerektiğini konuştuk. Gazze Şeridi'nde insani ateşkesin sağlanması için uluslararası tüm baskılara başvurulması gerektiğini de ele aldık." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YÖK Başkanı Özvar, bilim insanlarını İsrail'in baskı ve saldırılarına karşı tavır almaya çağırdı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'den "Yerinde Dönüşüm" paylaşımı
Adalet Bakanı Tunç: Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Bayraktar: Gazze'de insan hakları göz göre göre çiğneniyor
6. Rize Hamsi Festivali'nin kapanışında 3 ton hamsi dağıtıldı

Benzer haberler

Hamas: Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına bağlıyız

Hamas: Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına bağlıyız

Rusya: İsrail'in Hamas'ı gerekçe göstererek Filistin halkını toplu cezalandırması kabul edilemez

İsrail, Gazze'de aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attı

Almanya'da sağanağa rağmen binlerce kişi Filistin’e destek yürüyüşüne katıldı

Almanya'da sağanağa rağmen binlerce kişi Filistin’e destek yürüyüşüne katıldı
Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 17 bin 997'ye yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 17 bin 997'ye yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet