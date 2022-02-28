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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyumda konuşuyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya ile Ukrayna'nın Belarus'ta yapacağı görüşmenin hazırlıkları tamamlandı

Rusya ile Ukrayna arasında, Belarus'ta gerçekleştirilecek ön koşulsuz görüşmelerin yapılacağı salonda hazırlıklar tamamlandı.

28.02.2022
Rusya ile Ukrayna'nın Belarus'ta yapacağı görüşmenin hazırlıkları tamamlandı

Belarus

Belarus Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilecek ön koşulsuz görüşmelerin yapılacağı salonda hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

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