Rusya ile Ukrayna'nın Belarus'ta yapacağı görüşmenin hazırlıkları tamamlandı
Rusya ile Ukrayna arasında, Belarus'ta gerçekleştirilecek ön koşulsuz görüşmelerin yapılacağı salonda hazırlıklar tamamlandı.
Belarus
Belarus Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilecek ön koşulsuz görüşmelerin yapılacağı salonda hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.
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⚡️🇷🇺🇧🇾🇺🇦In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg— Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) February 28, 2022