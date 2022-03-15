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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya ile Ukrayna arasındaki çevrim içi müzakereler sürüyor

Meiramgul Kussainova   | 15.03.2022
Rusya ile Ukrayna arasındaki çevrim içi müzakereler sürüyor

Kiev

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında başlatılan müzakerelerin çevrim içi formatta devam ettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki müzakerelerin dünkü teknik aradan sonra yeniden başlatıldığını duyurdu.

Podolyak, "Müzakereler yeniden başlatıldı. Taraflar arasında zorlu bir tartışma sürüyor." ifadesini kullandı.

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