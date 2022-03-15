Rusya ile Ukrayna arasındaki çevrim içi müzakereler sürüyor
Kiev
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında başlatılan müzakerelerin çevrim içi formatta devam ettiği bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki müzakerelerin dünkü teknik aradan sonra yeniden başlatıldığını duyurdu.
Podolyak, "Müzakereler yeniden başlatıldı. Taraflar arasında zorlu bir tartışma sürüyor." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.