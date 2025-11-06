Dolar
42.10
Euro
48.73
Altın
4,015.10
ETH/USDT
3,387.70
BTC/USDT
103,400.00
BIST 100
11,073.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Batı, Zaporijya Nükleer Santraline sabotaj planlıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı'nın Zaporijya Nükleer Santraline sabotaj düzenlemeyi ve bu konuda Rusya'yı sorumlu tutmayı planladığını iddia etti.

Dmitri Chirciu  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Batı, Zaporijya Nükleer Santraline sabotaj planlıyor

Moskova

SVR'den, Batı'nın Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Batı'nın Zaporijya Nükleer Santraline sabotaj gerçekleştirmeyi planladığı öne sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Elde edilen bilgilere göre, Avrupa'daki NATO ülkeleri, Kiev yönetimini Batı için olumsuz yönde ilerleyen Ukrayna'daki çatışmaların gidişatını değiştirmenin yollarını bulmaya çağırıyor. Bunun için Ukraynalılar ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde can kaybına yol açacak büyük bir sabotaj düzenlenmesi teklif ediliyor. Böylece Batı, Zaporijya Nükleer Santralinde meydana gelebilecek bir kazadan Rusya'yı sorumlu tutacak."

Açıklamada, Batı'daki kamuoyunun bu durumda Kiev'i desteklemesi için teşvik edilmesi yönünde hazırlıkların yapıldığı ileri sürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜRSAB arasında işbirliği protokolü imzalandı
Sakarya'da Bizans dönemine ait 589 eser ele geçirildi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem konutları ve iş yerlerinde sona yaklaşıldı
Dışişleri Bakanı Fidan: 263 temsilciliğimizle dünyada 3'üncü en büyük diplomatik temsil ağına sahibiz

Benzer haberler

AB Komisyonu: Rus vatandaşlarının vize kısıtlamasına ilişkin ilave adımları gözden geçiriyoruz

AB Komisyonu: Rus vatandaşlarının vize kısıtlamasına ilişkin ilave adımları gözden geçiriyoruz

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Batı, Zaporijya Nükleer Santraline sabotaj planlıyor

Kremlin: Rusya'nın güvenliğini sağlamak için yeni silah sistemlerini geliştiriyoruz

Trump, Nijerya'ya karşı askeri "birçok planı" olduğunu söyledi

Trump, Nijerya'ya karşı askeri "birçok planı" olduğunu söyledi
Dışişleri Bakanı Fidan: Ukrayna'da barışçıl çözümde diplomasinin geçerli yol olduğuna inanıyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan: Ukrayna'da barışçıl çözümde diplomasinin geçerli yol olduğuna inanıyoruz
Pentagon'un Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri tedarikini onayladığı iddiası

Pentagon'un Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri tedarikini onayladığı iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet