Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'daki savaşı "hedeflerine ulaştıklarında" bitirecekleri mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile devam eden savaşın Moskova'nın savaş başlamadan önce belirlediği hedeflere ulaştığı zaman biteceğini belirtti.

Gökhan Çeliker, Dmitri Chirciu  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'daki savaşı "hedeflerine ulaştıklarında" bitirecekleri mesajı

Ankara/Moskova

Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan'a yapacağı resmi ziyaret öncesinde India Today gazetesine röportaj verdi.

Putin, Rusya-Hindistan ilişkilerinin farklı alanlarda geliştiğine değinerek 2 ülkenin geleceğe dönük birçok işbirliği alanına sahip olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile 2 Aralık'ta yaptıkları görüşmenin "çok faydalı" olduğuna dikkati çeken Putin, görüşmenin uzun sürdüğünü ve ABD barış planındaki her maddenin ele alındığını belirtti.

Rus lider, "Rusya'nın kabul etmediği maddeler var mı?" sorusuna "Böyle konular var. Bunları istişare ettik ancak bu zor bir çalışma. Bazı noktaları istişare edebileceğimizi ancak kabul edemeyeceğimizi söyledik. Bu şekilde istişareler yürütüldü. Şimdi neyin uygun olmadığını, neyin üzerinde anlaşabileceğimizi söylemek için erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu çalışma sürecini bozabilir." yanıtını verdi.

Putin, ABD lideri Trump'ın Ukrayna'da barışın sağlanması hususunda içtenlikle uğraştığını aktararak ABD'nin bu politikasında siyasi ve ekonomik çıkarları da olduğunu kaydetti.

Trump'ın, Ukrayna'da uzlaşı aradığına ancak bunun kolay olmadığına işaret eden Putin, Rusya'nın G8'e geri dönme gibi bir düşüncesi olmadığını ve "G7'nin dünya ekonomisindeki yerinin gittikçe küçüldüğünü" söyledi.

Rus lider, "özel askeri operasyonlarının" savaşın başlangıcı değil bunu bitirme girişimi olduğunu savunarak, bunun savaş başlamadan önce belirledikleri hedeflere ulaştıklarında sona ereceğini belirtti.

