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Dünya

Rusya Askeri İstihbaratı: ABD, Çin karşıtı koalisyon kurarak Asya-Pasifik'i kontrol etmeye çalışıyor

Rusya Askeri İstihbaratı Başkanı İgor Kostyukov, ABD’nin Asya-Pasifik bölgesi üzerinde kontrol sağlamaya çalıştığını belirterek "ABD, Hindistan’ı da dahil ederek Çin karşıtı bir koalisyon kurmaya çalışıyor." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 23.06.2021
Rusya Askeri İstihbaratı: ABD, Çin karşıtı koalisyon kurarak Asya-Pasifik'i kontrol etmeye çalışıyor

Moskova

Kostyukov, 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, ABD’nin Asya-Pasifik bölgesine yönelik siyasetiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD’de bulunan istihbarat topluluklarının, Asya-Pasifik’i büyük güçler arasında bir “rekabet arenası” olarak gördüğünü anlatan Kostyukov, "ABD’nin çatışmacı eğilimi, dünya ekonomisinin lokomotifi Asya-Pasifik bölgesinde kendini tümüyle gösteriyor. ABD, küresel ticaretin yüzde 45’inin gerçekleştiği bu bölgeyi kontrol etmeyi amaçlıyor." diye konuştu.

Kostyukov, ABD’nin söz konusu süreci ilerletmek için "Dörtlü Güvenlik Diyaloğu" adı altında Çin karşıtı bir koalisyon kurmaya çalıştığını dile getirerek "Avustralya ve Japonya'ya ek olarak, geleneksel olarak bağımsız bir dış politika güden Hindistan'ın bu sürece dahil olmasına özel önem atfediliyor. ABD, Hindistan’ı da dahil ederek Çin karşıtı bir koalisyon kurmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı: NATO'nun çekilmesinin ardından, Afganistan'da iç savaş yeniden yaşanabilir

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açılış konuşmasında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afganistan meselesine değinen Şoygu, NATO’nun askeri birliklerinin 20 yıldır Afganistan’da bulunduğuna dikkati çekti.

Şoygu, Afganistan’da "sağlam" devlet yönetim yapısının oluşturulamadığını ifade ederek, "NATO askeri güçlerinin Afganistan’dan çekilmesinin ardından, halkın durumunun kötüleşmesi, yoğun göçlerin yaşanması ve aşırıcılığın komşu ülkelere yayılması gibi tüm olumsuz sonuçlarıyla birlikte iç savaş yeniden yaşanabilir." dedi.

Güneydoğu Asya ve Asya-Pasifik’te güvenlikle ilgili sorunların yaşandığına işaret eden Şoygu, bu bölgede askeri eylemlerin engellenmesine yönelik ikili anlaşmaları içeren mekanizmaların olmadığını dile getirdi.

Bu tür sorunların çözümü konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getiren Şoygu, söz konusu bölgede füze savunma sistemlerinin konuşlandırıldığını ve bunun bölgedeki istikrarı bozduğunu söyledi.

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