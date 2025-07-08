Rusya, ABD merkezli Yale Üniversitesini "istenmeyen kuruluş" ilan etti
Rusya Başsavcılığı, Rus yönetimini itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle ABD’de bulunan Yale Üniversitesini "istenmeyen kuruluş" ilan etme kararı aldı.
Moskova
Başsavcılığın basın servisinden yapılan açıklamada, ABD merkezli Yale Üniversitesinin, Rus yönetimini itibarsızlaştırmak için tahsis edilen fonlardan yararlandığı belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Üniversiteye bağlı bir merkezde protesto gösterileriyle ilgili eğitimler verildiği ve Rusya'nın bölünmesine yönelik faaliyetler yürütüldüğü ileri sürülen açıklamada, "Başsavcılık, Yale Üniversitesinin eğitim faaliyetlerini ‘istenmeyen’ olarak kabul etti." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.