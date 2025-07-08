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Dünya

Rusya, ABD merkezli Yale Üniversitesini "istenmeyen kuruluş" ilan etti

Rusya Başsavcılığı, Rus yönetimini itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle ABD’de bulunan Yale Üniversitesini "istenmeyen kuruluş" ilan etme kararı aldı.

Dmitri Chirciu  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Rusya, ABD merkezli Yale Üniversitesini "istenmeyen kuruluş" ilan etti

Moskova

Başsavcılığın basın servisinden yapılan açıklamada, ABD merkezli Yale Üniversitesinin, Rus yönetimini itibarsızlaştırmak için tahsis edilen fonlardan yararlandığı belirtildi.

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Üniversiteye bağlı bir merkezde protesto gösterileriyle ilgili eğitimler verildiği ve Rusya'nın bölünmesine yönelik faaliyetler yürütüldüğü ileri sürülen açıklamada, "Başsavcılık, Yale Üniversitesinin eğitim faaliyetlerini ‘istenmeyen’ olarak kabul etti." ifadelerine yer verildi.

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