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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rus şirketi Transneft, petrol taşıyan Drujba hattına sabotaj girişimi olduğunu duyurdu

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Avrupa'ya petrol taşıyan Drujba hattına yönelik sabotaj girişiminde bulunulduğunu bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 01.02.2023
Rus şirketi Transneft, petrol taşıyan Drujba hattına sabotaj girişimi olduğunu duyurdu

Moskova

Transneft'ten yapılan yazılı açıklamada, Drujba hattının Ukrayna sınırına yakın kısmına top atışı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ölü veya yaralının bulunmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, hatta meydana gelen hasarların onarılmasına başlandığı ve hattın çalışmalarında aksaklık yaşanmadığı belirtildi.

Rusya, Drujba üzerinden Polonya, Almanya, Hırvatistan ve Macaristan gibi çok sayıda Avrupa ülkesine petrol gönderiyor.

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