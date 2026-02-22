Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Macaristan, AB'nin Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini reddedeceğini açıkladı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Drujba boru hattının kapatılmasına seyirci kalmayacaklarını belirterek, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini reddedeceklerini bildirdi.

Salih Okuroğlu  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Macaristan, AB'nin Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini reddedeceğini açıkladı

Viyana

Başbakan Orban, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Orban, Drujba petrol boru hattının kapatılmasına seyirci kalmayacaklarını belirterek, Macaristan'ın yakıt tedarikini güvence altına alacağını ve sevkiyatlar yeniden başlayana kadar gerekli önlemleri devreye sokacağını ifade etti.

Viktor Orban, söz konusu önlemleri, "Macaristan’dan Ukrayna’ya dizel sevkiyatı yapılmayacak, Ukrayna’ya askeri yardım reddedilecek, AB’nin 20. yaptırım paketi kabul edilmeyecek." ifadeleriyle açıkladı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, X'teki hesabından yaptığı açıklamada, yarın düzenlenecek AB Dışişleri Konseyi Toplantısı'nda 20. yaptırım paketini engelleyeceklerini bildirdi.

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramış, Budapeşte ve Bratislava hükümetleri, Ukrayna'yı, bu petrol sevkiyatının devam etmesine engel olmak suretiyle durumu siyasi amaçlı kullanmakla suçlamıştı.

Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının durmasının ardından Macaristan ve Slovakya, tepki olarak Ukrayna'ya dizel yakıt tedarikini askıya alma kararı almıştı.

Dışişleri Bakanı Szijjarto, 20 Şubat'ta, Drujba boru hattı üzerinden ülkeye petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya 90 milyar avroluk Avrupa Birliği (AB) kredisini bloke edeceğini bildirmişti.

