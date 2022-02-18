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Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel temaslarını değerlendirdi
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Dünya

Rus ordusu, Ukrayna sınırından askeri birliklerin çekilmeye devam ettiğini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırı yakınında tatbikatını tamamlayan bazı tank ve birliklerin, daimi üslerine döndüklerini bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 18.02.2022
Rus ordusu, Ukrayna sınırından askeri birliklerin çekilmeye devam ettiğini açıkladı

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Askeri Bölgesi’ne bağlı bazı tank ve birliklerin tatbikatlarını tamamlamasının ardından Nijnıy Novgorod’taki daimi üslerine döndükleri belirtildi.

Rus donanmasından yapılan bir başka açıklamada da yasa dışı şekilde ilhak edilen Kırım’daki askeri faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Tatbikat sırasında Kırım'da bulunan 10 adet Su-24 savaş uçağı, Rusya’nın başka bölgelerindeki üslerde konuşlandırılmıştır." denildi.

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