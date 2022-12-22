Rus hükümeti, Rusya’nın yaptırım uyguladığı kişilerle işlem yapılmasına izin verebilecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin yaptırım uyguladığı kişilerle işlem yapılmasına yönelik Rus hükümetine geçici izin verme yetkisi verdi.
Moskova
Putin’in imzaladığı kararnameyle, Rus hükümeti Rusya’nın yaptırım listesindeki kişilerle yapılacak işlemlere geçici izinler verebilecek.
Rusya, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle çeşitli karşı yaptırım kararları almıştı.
Söz konusu yaptırımlar enerji, bankacılık ve ulaşım dahil çeşitli sektörleri ve kişileri kapsarken, Rus devletinin, şirketlerinin ve vatandaşlarının yaptırım altındaki kurum ve şahıslarla işlem yapması yasaklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.