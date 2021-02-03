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Dünya

Ruhani: Tahran Irak'ın içişlerine yönelik her türlü dış müdahaleye karşıdır

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Irak'ın içişlerine yönelik her türlü dış müdahaleye karşı olduklarını ve bunu Irak ile bölgenin zararına gördüklerini söyledi.

Muhammet Kurşun   | 03.02.2021
Ruhani: Tahran Irak'ın içişlerine yönelik her türlü dış müdahaleye karşıdır

Tahran

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tahran'da temaslarda bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i kabul eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, iki ülke ilişkileri ve ABD'nin Irak'taki varlığıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Irak'ın güvenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve uluslararası konumunun yükselmesinin kendileri için önemli olduğunu belirten Ruhani, "Tahran, Irak'ın içişlerine yönelik her türlü dış müdahaleye karşıdır. Bunu Irak halkının ve bölgenin zararına görmektedir." ifadelerini kullandı.

Kasım Süleymani ve el-Mühendis'in öldürülmesini yabancıların Irak'ın içişlerine müdahalesinin "en utanmazca göstergesi" olarak nitelendiren Ruhani, "İran, Irak'ın bölgesel ilişkilerdeki varlığını desteklemektedir. Irak'ın bölgenin güvenlik ve siyasi ilişkilerindeki önemli bir ağırlığı vardır. ABD'deki yeni yönetimin, bölgedeki varlığının güvenliğe zarar verdiği sonucuna varmasını ve bu siyasetini gözden geçirmesini ümit ediyoruz." görüşlerini paylaştı.

İran ve Irak'ın sahip oldukları ekonomik kapasiteyle birbirlerini tamamlayabileceklerini dile getiren Ruhani, yıllık ticari hacmin 20 milyar dolara çıkarılması için adım atılmasını istedi.

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ortak komisyonunun önemli adımlar atabileceğini kaydeden Ruhani, İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Şelemçe ile Irak'ın Basra kenti arasındaki demir yolu hattı projesinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Fuad Hüseyin de ortak komisyonların iki ülke liderlerinin anlaşmaya vardığı projeleri hayata geçirmek için çaba gösterdiğine işaret ederek, Irak'ın İran ile tüm alanlarda ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.

Hüseyin, ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılmasıyla ilgili olarak da, "Bağdat, yabancı güçlerin Irak'tan çıkması noktasında ısrarcıdır. Yapılan müzakereler ve atılan adımlarla bu süreci yürütmektedir." ifadelerini kullandı.



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