Romanya-Ukrayna sınırındaki kar yağışı savaş mağdurlarının geçişini zorlaştırıyor
Romanya'ya geçiş yapan Ukraynalı savaş mağdurları, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgedeki bir otele sığındı.
Suceava
Saatler süren yolculuğun ardından Romanya'ya ulaşanlar, yoğun kar yağışı nedeniyle sınırın yakın bölgesindeki bir otelin lobisine alındı.
Burada çocuklarıyla ısınmaya çalışan savaş mağdurları, kendilerini almaya gelecek otobüsleri ve yakınlarını beklemeye başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.