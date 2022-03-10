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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Romanya-Ukrayna sınırındaki kar yağışı savaş mağdurlarının geçişini zorlaştırıyor

Romanya'ya geçiş yapan Ukraynalı savaş mağdurları, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgedeki bir otele sığındı.

Kemal Karadağ   | 10.03.2022
Romanya-Ukrayna sınırındaki kar yağışı savaş mağdurlarının geçişini zorlaştırıyor Fotoğraf: Kemal Karadağ - AA

Suceava
Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'yı terk eden çok sayıda savaş mağdurunun Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri sürüyor.

Saatler süren yolculuğun ardından Romanya'ya ulaşanlar, yoğun kar yağışı nedeniyle sınırın yakın bölgesindeki bir otelin lobisine alındı.

Burada çocuklarıyla ısınmaya çalışan savaş mağdurları, kendilerini almaya gelecek otobüsleri ve yakınlarını beklemeye başladı.

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