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Dünya

Romanya’nın en büyük kimya tesisi, artan enerji fiyatları nedeniyle üretime ara verdi

Romanya’nın en büyük kimya tesisi Chimcomplex Borzeşti, artan enerji fiyatları nedeniyle 14 gün boyunca üretime ara verdiklerini duyurdu.

Mehmet Serkan Eruysal   | 18.08.2022
Romanya’nın en büyük kimya tesisi, artan enerji fiyatları nedeniyle üretime ara verdi

Bükreş

Bükreş Menkul Kıymetler Borsasından (BVB) yapılan açıklamaya göre, Chimcomplex Borzești kimya tesisi, yükselen elektrik ve doğal gaz fiyatları nedeniyle üretim faaliyetini bugünden itibaren 14 gün süreyle durdurdu.

Çalışanların iş sözleşmelerinin bu süre içinde askıya alındığı ve yürürlükteki yasal hükümler ile toplu iş sözleşmesine göre maaşlarının yüzde 75'inin ödeneceği belirtildi.

Chimcomplex Borzești, bu yılın ilk yarısında 33,5 milyon avro kar elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 40 daha düşük.

Alro Slatina aluminyum fabrikası, Azomureș gübre fabrikası ve Alum Tulcea aluminyum rafinerisi de geçen aylarda, artan enerji maliyetleri nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu.


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