Dolar
42.43
Euro
49.10
Altın
4,140.51
ETH/USDT
2,910.10
BTC/USDT
86,995.00
BIST 100
10,920.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Enerji depolamada 2026'nın "dönüm noktası" olması bekleniyor

Enerji Depolama Sistemleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tutaşı, 2026'nın enerji depolama sektörü için "dönüm noktası" olacağını belirterek "2026, depolama teknolojilerinin sahada gerçek anlamda devreye alındığı bir döneme geçiş yılı olacak" dedi.

Firdevs Yüksel  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Enerji depolamada 2026'nın "dönüm noktası" olması bekleniyor

İstanbul

Enerji Depolama Sistemleri Derneği (EDSİS) Yönetim Kurulu Başkanı Can Tutaşı, EDSİS tarafından İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, enerji depolama sistemlerinin, özellikle rüzgar ve güneş enerjisindeki hızlı kapasite artışı dikkate alındığında elektrik şebekesinin esnekliği için kritik önemde olduğunu söyledi.

Depolama teknolojilerinin enerji mimarisinin merkezinde yer aldığını vurgulayan Tutaşı, bu alanın ülkelerin enerji politikalarında giderek daha güçlü rol üstlendiğini dile getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tutaşı, Türkiye'de depolamalı elektrik üretim tesisi kurulmasına yönelik ön lisans verilen toplam 33 bin megavatlık projenin yıl sonundan itibaren devreye girmeye başlayacağını ifade ederek, bu santrallerin önemli bölümünün 3 yıl içinde işletmeye alınmasının beklendiğini aktardı.

Gelecek yılın enerji depolama sektörü için "dönüm noktası" olacağını ifade eden Tutaşı, "Tahsis edilen 33 bin megavatlık hibrit kapasitenin yanı sıra 6-7 bin megavat aralığında öngörülen müstakil depolama projelerinin önemli bölümünün yıl içinde fiziki inşaat ve devreye alma aşamasına geçmesini bekliyoruz." dedi.

Tutaşı, yaklaşık 40 bin megavata ulaşan toplam kapasitenin ilk aşama için son derece yüksek bir seviye olduğunun altını çizdi.

Yerli tedarik zinciri önem kazanıyor

Türkiye'nin depolama alanında yerli tedarik zinciri oluşturmasının kritik önem taşıdığını anlatan Tutaşı, donanımın yanı sıra yazılım tarafındaki çalışmaların da stratejik bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Tutaşı, gelecek yıl ilk büyük ölçekli batarya destekli güneş ve rüzgar santrallerinin işletmeye alınmasıyla bu tesislerin şebekede yan hizmetler, pik yönetimi ve frekans regülasyonu gibi alanlarda aktif rol üstlenmesinin beklendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yerli batarya üretimi için yapılan başvuruların sonuçlanması, enerji yönetim yazılımlarının ticarileşmesi ve yerli tedarik zincirinin olgunlaşmasıyla 2026, depolama teknolojilerinin ithal edilmekten çıkıp Türkiye'de üretilen bir yapıya dönüşmeye başladığı bir yıl olacak. Bu gelişmeler ışığında 2026, yalnızca kapasite tahsis edilen bir dönem değil, depolama teknolojilerinin sahada gerçek anlamda devreye alındığı bir döneme geçiş yılı olacak."

Enerji depolama yatırımlarının gelişiminde düzenlemelerin belirleyici olduğuna işaret eden Tutaşı, sektör ihtiyaçları doğrultusunda yönetmeliklerde güncellemelerin yapıldığını söyledi.

Tutaşı, Türkiye'nin 2022 sonrası yayımlanan enerji depolama yönetmeliğiyle "agresif ve yatırımcı dostu" bir çerçeve oluşturduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Standartların, sertifikasyon süreçlerinin ve teknik kriterlerin netleşmesiyle yatırım ortamı her geçen gün daha da güçleniyor. Uzun vadeli planlama yapabilmek için öngörülebilir fiyatlandırma mekanizmalarının oluşturulması ise sektörün sürdürülebilir büyümesi açısından kritik önem taşıyor. 11 Kasım 2025 düzenlemesi de depolamanın sistemdeki zorunlu rolünün en güncel örneklerinden biri. Bu düzenlemeyle üreticilere belirli bir dönem boyunca anlaşma güçlerinin üzerinde enerji verebilme imkanı tanındı. Bu adım, arz güvenliğini desteklerken özellikle kış döneminde sistem esnekliğini artırdı. Aynı zamanda bu gelişme, depolamanın ani talep artışları ile şebekedeki dengesizliklerin yönetimi açısından ne kadar kritik bir rol üstlendiğini net biçimde ortaya koydu. Fazla üretimin depolanabilmesi halinde, bu tür dönemsel baskıların çok daha etkin şekilde yönetilebileceğini açıkça görüyoruz."

Tutaşı, sektör kurallarını değiştiren enerji depolama teknolojisinin sürekli geliştiğini, bu nedenle teknolojik gelişmelerle uyumlu regülasyonların gelecek dönemde de devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "casusluk" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
İzmir Buca'da belediye şantiyesinde çöp depolanmasına tepki
Samsun'da bu yılki gıda denetimlerinde işletmelere 20 milyon lirayı aşkın ceza kesildi
Şanlıurfa Adliyesinde meydana gelen patlamada 1 personel yaralandı
Bakan Göktaş: Yeni Eylem Planımızı, kadına yönelik şiddetle mücadelenin tüm boyutlarını kuşatan bir çerçevede hazırladık

Benzer haberler

Enerji depolamada 2026'nın "dönüm noktası" olması bekleniyor

Enerji depolamada 2026'nın "dönüm noktası" olması bekleniyor

Bakan Bayraktar, YEKA-GES 2025 yarışmalarının 400 milyon dolarlık yatırıma karşılık geldiğini bildirdi

İletişim Başkanı Duran'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee görüşmesine ilişkin paylaşım

Yapay zeka ve veri merkezleri küresel enerji talebinin yeni belirleyicisi olma yolunda ilerliyor

Yapay zeka ve veri merkezleri küresel enerji talebinin yeni belirleyicisi olma yolunda ilerliyor
Bakan Bayraktar, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez'i kabul etti

Bakan Bayraktar, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez'i kabul etti
Küresel siyasi ortam iklim finansmanını zorlaştırarak eylemi yavaşlatıyor

Küresel siyasi ortam iklim finansmanını zorlaştırarak eylemi yavaşlatıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet