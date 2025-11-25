Dolar
Ekonomi

Bakan Bayraktar, YEKA-GES 2025 yarışmalarının 400 milyon dolarlık yatırıma karşılık geldiğini bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün gerçekleştirilen 650 megavatlık güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES) yarışmalarının 400 milyon dolarlık yatırıma karşılık geldiğini ifade etti.

Başak Erkalan, Gülşen Çağatay  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Bakan Bayraktar, YEKA-GES 2025 yarışmalarının 400 milyon dolarlık yatırıma karşılık geldiğini bildirdi Fotoğraf: Abdullah Güçlü/AA

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA GES-2025 yarışmaları sonrasında basın açıklaması yaptı.

650 megavatlık kapasite için 8 yarışma yapıldığını belirten Bayraktar, 8 projeye 77 teklif geldiğini söyledi.

Bayraktar, Türkiye'nin rüzgar, güneş, jeotermal ve diğer alanlardaki potansiyelini hayata geçirmek için farklı yöntem ve iş modellerini çalıştıklarını dile getirerek, "Bu anlamda Türkiye hem öz tüketim amaçlı, özellikle sanayicilerimizin kendi yatırımlarını gerçekleştirebilmeleri, batarya projeleriyle Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı yapabilmek için farklı yöntemleri ortaya koyduk. Her yıl en az 2 bin megavatlık yarışmalarla yenilenebilir enerjiyi yeni kapasiteye katmak için çalışıyoruz. Bu yıl ocak ve şubatta yaklaşık 2 bin megavatlık rüzgar ve güneş yarışmalarını yine burada gerçekleştirmiştik. Burada çok rekabetçi bir şekilde bu yarışmalar oldu." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

2025 yarışmalarının bugün itibarıyla GES ile başladığını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Aralıkta yapılacak rüzgar enerjisi yarışmalarıyla süreci tamamlamış olacağız ve yaklaşık 4 bin megavata yakın yeni kapasitenin ihalesini gerçekleştirmiş olacağız. Bugün gerçekleştirilen 650 megavatlık kapasite yaklaşık 400 milyon dolarlık bir yatırım demek. Bu yatırımların sonucunda da yaklaşık 500 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek yenilenebilir güneş projeleri hayata geçmiş olacak. Yine bu proje ve yapılacak diğer YEKA projeleri kapsamında yaklaşık 800 bin tonluk karbon emisyonu azaltmamız söz konusu olabilecek."

Yenilenebilir enerjide 120 bin megavatlık hedef

Bakan Bayraktar, geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) öncesinde Bakü'de düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin 2035'e kadar yenilenebilir enerjide 120 bin megavatlık güneş ve rüzgar enerjisi hedefi belirlediğini ifade etti.

Özellikle son 2 yıldır bu hedefe ulaşmak için çalıştıklarını vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi:

"YEKA projeleriyle yine ithal edeceğimiz doğal gazın önüne geçmiş olacağız. Bunu rakamsal olarak ortaya koyduğumuzda YEKA ömrü boyunca yani 5 artı, 20 yıl boyunca neredeyse 2 milyar doların üzerinde bir doğal gaz ithalatını bu şekilde önlemiş olacağız. Geçtiğimiz yarışmalardan bugüne kadar, yani son birkaç ay içinde yeni modelde bazı değişikliklere gittik. Özellikle dolar ödemesinden avro/cent'e döndük. Güneş için 3,25 avro/cent alt bedel ve yine rüzgar için de yaklaşık 3,50 avro/cent alt bedelle bu yarışmaları gerçekleştirmek istedik. Bugün yapılan yarışmaların neticesinde de yaklaşık ortalama katma değer vergisi dahil olmak üzere 156 bin 500 avro megavatsaatlik bir katkı bedelini biz alacağız megavat başına ve bu toplamda yaklaşık 101 milyon avroluk bir katkı bedeli ödemesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu katkı bedelini biz YEKDEM'e ve özellikle yenilenebilir kaynak destekleme mekanizmasına bir katkı olarak almış oluyoruz."

Bayraktar, bugün ilk kez barajların üzerinde güneş panellerinden oluşan bir santral kurulumu için de yarışma yapıldığını dile getirerek, "Manisa'da gerçekleşecek Demirköprü Barajı'nın üzerine 35 megavatlık yüzer GES, YEKA kapsamında bugün yatırımcılarımızla buluşmuş oldu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin toplam kurulu gücü 121 bin megavatı aştı

Bayraktar, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün ise bugün itibarıyla 121 bin megavatın üzerinde olduğunu belirtti.

Toplam GES ve RES'lerde kurulu gücün 39 bin megavatı bulduğunu söyleyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"120 bin megavatlık Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu hedefe gidebilmek için Türkiye'nin her yıl 8-9 bin megavatlık yeni kurulu güce ihtiyacı var. Bu yıl ekim sonunda yaklaşık 6 bin 743 megavat kurulu gücü devreye almış durumdayız. Kasım ve aralıkta da bu 8 bin megavatlık hedefi yakalamış olacağız. Bu sayede de inşallah ülkemizin bu temiz kaynaktan, yeşil kaynaktan, enerjiye erişimle alakalı da hedeflerimizde ilerlemiş olacağız. Türkiye, enerjinin her alanında doğal gaz, kömür ve diğer alanlarda ama özellikle yenilenebilir enerjide son dönemde çok önemli bir atılımın içinde. Bu atılımı gerçekleştirerek biz hem dışa bağımlılığımızı düşürmüş oluyoruz hem de Türkiye'nin iklim hedefleriyle ilgili ortaya koymuş olduğu iddialı hedefleri de gerçekleştirmek için çalışıyoruz."

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapması

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacağını anımsatan Bayraktar, yenilenebilir enerji projelerinin iklim değişikliğiyle mücadelede gösterilen çabaları ortaya koyması açısından çok özel örnekler teşkil ettiğini belirterek, "Ben bu vesileye COP31 başkanlığımızın da hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sizlerle tekrar aralık ayında muhtemelen ayın 11'inde yapmayı planladığımız 1150 megavatlık rüzgar santralleri YEKA yarışmasında tekrar bir araya geliriz. Bu yarışmaların hem ülkemize hem milletimize hem de elbette ki yatırımcılara hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İstanbul'da "casusluk" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
İzmir Buca'da belediye şantiyesinde çöp depolanmasına tepki
Samsun'da bu yılki gıda denetimlerinde işletmelere 20 milyon lirayı aşkın ceza kesildi
Şanlıurfa Adliyesinde meydana gelen patlamada 1 personel yaralandı
Bakan Göktaş: Yeni Eylem Planımızı, kadına yönelik şiddetle mücadelenin tüm boyutlarını kuşatan bir çerçevede hazırladık

