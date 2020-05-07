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Dünya

Refah Sınır Kapısı Mısır'daki Filistinlilerin dönüşü için gelecek hafta açılacak

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'nın, Mısır'daki Filistinlilerin geri dönmesi için gelecek hafta istisnai olarak açılacağını duyurdu.

Çağrı Koşak   | 07.05.2020
Refah Sınır Kapısı Mısır'daki Filistinlilerin dönüşü için gelecek hafta açılacak

Gazze

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, Mısırlı yetkililerin bu ülkede bulunan Filistinlilerin Gazze'ye girişi için Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta istisnai olarak açılacağını kendilerine bildirdiğini aktardı. 

Sınır kapısının tam olarak ne zaman açılacağına ilişkin bilgi vermeyen Bezm, Gazze'ye girecek herkesin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 21 gün karantina altında tutulacağını belirtti.

Mısırlı yetkililerden ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı son olarak 13 Nisan'da 4 gün süreyle açmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak ülkede 20'si Gazze'de olmak üzere 374 Kovid-19 vakası olduğunu açıklamıştı.

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