Dünya

Putin'in temsilcisi Dmitriyev: Rusya mahkemede kazanacak ve rezervlerini geri alacak

Rusya Devlet Başkanı Putin'in özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Avrupa Birliği (AB) bürokratlarının Rus varlıklarına ilişkin hata yaptığını belirterek, “Rusya mahkemede kazanacak ve rezervlerini geri alacak.” ifadesini kullandı.

Emre Gürkan Abay  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Moskova

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu.

Rus varlıklarını Rusya Merkez Bankası’nın onayı olmadan kullanmanın yasa dışı olduğunu ve AB’nin bunu bildiğini vurgulayan Dmitriyev, “Panikleyen AB bürokratları hatalar yapmaya devam ediyor. Bu, ABD'nin kurduğu rezerv sistemini zayıflatıyor ve herkes için maliyetleri artırıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, AB’nin Rus varlıklarıyla ilgili attığı adımlar nedeniyle avronun ve Euroclear’ın zarar göreceğini belirterek, “Rusya mahkemede kazanacak ve rezervlerini geri alacak. AB garantörleri Ukrayna'nın faturasını ödeyecek.” ifadelerini kullandı.

AB’nin dondurduğu Rus varlıkları

AB üyesi ülkeler, 12 Aralık'ta, Rusya'nın 210 milyar avroyu bulan varlıklarını süresiz dondurma kararı aldı.

Rusya Merkez Bankası da aynı gün Rus varlıklarının dondurulmasından ötürü uğradığı zarar nedeniyle Belçika merkezli Euroclear'a karşı Rus mahkemesinde dava açtı.

Rus basınına yansıyan haberlerde, Rusya Merkez Bankasının Euroclear'dan 18,2 trilyon ruble (yaklaşık 229,7 milyar dolar) tazminat talep ettiği bildirildi.

