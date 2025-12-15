Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'nın NATO'ya girmemesine yönelik garantiler konusu, müzakerelerin temel taşlarından

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya girmemesine yönelik garantiler konusunu, yürütülen müzakerelerin temel taşlarından biri olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Rusya: Ukrayna'nın NATO'ya girmemesine yönelik garantiler konusu, müzakerelerin temel taşlarından

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin bazı sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda barış istediğini anlatan Peskov, "Putin gerçek barışa ve ciddi kararlara açık, ancak kendisi süreci yavaşlatmayı ve yapay, geçici mühletler yaratmayı amaçlayan manevralara ise karşıdır." dedi.

Peskov, Ukrayna konusunun çözümüne ilişkin bir takvim konuşmanın ise anlamsız bir süreç olduğunu söyledi.

ABD ile devam eden müzakerelerde Ukrayna'nın NATO'ya girmemesine yönelik garantilerin önemine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Doğal olarak, bu konu sürecin temel taşlarındandır ve ayrıca tartışılmalıdır. Müzakere sürecinin temelini oluşturuyor." diye konuştu.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna konusunda çözüme uğraşmak için "samimi şekilde" emek verdiğini belirterek, "Bu çabaları çok takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

İlgili konular
Benzer haberler

