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Putin: Rusya tüm ilgili ülkelerle havacılık ve uzay alanında iş birliğine açık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm ilgili ülkelerle havacılık ve uzay alanında iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Dmitri Chirciu   | 20.07.2021
Putin: Rusya tüm ilgili ülkelerle havacılık ve uzay alanında iş birliğine açık

Moskova

Putin, başkent Moskova'daki Jukovskiy Havalimanı'nda düzenlenen 15. MAKS Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nı gezdi.

Fuarın açılış töreninde konuşan Putin, fuarda Rusya ve yabancı ülkelere ait havacılık alanındaki ürünlerin sergilendiğini ve bu alanda ortak projelerin gerçekleştirilmesi konusunda fırsatların olduğunu belirtti.

Kazakistan'ın fuarın ortağı olduğuna dikkati çeken Putin, "Kazakistanlı meslektaşlarımız ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üye ülkeleri ile yüksek teknolojiye sahip havacılık alanında iş birliğini artırmak istiyoruz." dedi.

Putin, "Rusya, tüm ilgili ülkelerle havacılık ve uzay alanında iş birliğine açık. Çeşitli ülkelerin bilim adamları, tasarımcıları ve diğer uzmanları, uçuşların güvenliğinin arttırılması, havacılığın çevre üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması, uzayın araştırılması gibi alanlarda yeni ufuklara yol açan sonuçların sağlanması için birleşmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Rus uçak endüstri sektörünün yüksek potansiyele sahip olduğunu ve rekabet edebilen teknoloji geliştirdiğini dile getiren Putin, yakın zamanda "Suhoy" şirketi tarafından tasarlanan "Superjet-100" ve "MS-21" yolcu uçaklarının kullanılmaya başlanacağı bilgisini paylaştı.

İnsansız hava araçları, robot sistemleri ve havacılık alanındaki yapay zeka ürün örneklerinin de fuarda sergilendiğini belirten Putin, bunların gelecekte kullanılacağını vurguladı.

Fuar açılışının Kurban Bayramı'na denk geldiğine dikkati çeken Putin, Rus havacılık sektöründe çok sayıda Müslüman vatandaşın çalıştığını dile getirdi.

MAKS Fuarı

15. MAKS Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na bu yıl 50'den fazla ülkeden yaklaşık 290 şirket katılıyor. Fuar 25 Temmuz'da sona erecek.

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