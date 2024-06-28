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Dünya

Putin: Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 5 civarında büyüyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus şirketlerinin ülkeyi terk eden Batılı şirketlerin yerini başarıyla aldığını belirterek, “Rus ekonomisindeki büyümenin bu yılın ilk yarısında yüzde 5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz.” dedi.

Emre Gürkan Abay  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Putin: Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 5 civarında büyüyecek

Moskova

Putin, başkent Moskova’da düzenlenen bir etkinlikte ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’daki şirketlerin son dönemde daha “vatansever” ve “devlet odaklı” hale geldiğini anlatan Putin, “Bu yeni nesil genç girişimcileri yaratmalı ve desteklemeliyiz. Onlardan, her ne kadar bu kelimeyi kullanmak istemesem de ‘elitler’ yaratmalıyız.” diye konuştu.

Rus şirketlerin, ülkeden ayrılan Batılı şirketlerin yerlerini doldurduğunu anlatan Putin, “Girişimcilerimiz, yabancı sözde ortaklarımızın terk ettiği işletmelerin çökmesine izin vermediler. Her şeyi devralmakla kalmadık, aynı zamanda daha da gelişmeye başladık.” dedi.

Putin, ülke ekonomisinin büyüme performansına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, “Geçen yıl ekonomi yüzde 3,6, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,4 civarında büyüdü. Rus ekonomisindeki büyümenin bu yılın ilk yarısında yüzde 5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Rus ekonomisi kapsamlı yaptırımlar nedeniyle 2022’de yüzde 2,1 küçülürken, özellikle yüksek enerji fiyatları ve savunma sanayisindeki üretim kapasitesi artışları sayesinde 2023’te tekrar büyümeye başlamıştı.

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