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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze Şeridi'ndeki durumu telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Gazze Şeridi'ndeki durumu görüştü.

Dmitri Chirciu  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze Şeridi'ndeki durumu telefonda görüştü

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Sisi telefon görüşmesi yaptı.

İsrail-Filistin çatışması bölgesindeki durumun ele alındığı görüşmede, iki taraf da "binlerce çocuk ve kadın dahil benzeri görülmemiş sivil kayıpların yaşanmasından derin endişe duyduğunu" dile getirdi.

Görüşmede, "akan kanın bir an önce durdurulması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki sivil halka insani yardımın sağlanması gerektiği, Rusya ile Mısır'ın da uluslararası hukuk temelinde İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayan bağımsız Filistin devletinin oluşturulması yoluyla bölgedeki durumun çözülmesi yönünde yaklaşıma sahip olduğu" vurgulandı.

Putin, Sisi'ye Rus vatandaşlarının Gazze Şeridi'nden tahliye sürecinde Mısır'ın sağladığı desteğinden dolayı teşekkür etti.

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