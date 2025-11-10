Dolar
Ekonomi

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Alternatif taşıma yollarımızın mutlaka olması gerekir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkelerin mal ve hizmet ulaşımında alternatif taşıma yollarına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Amer Fouad Solyman, Çağrı Koşak  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
İstanbul

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen TransMEA 2025 Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Akıllı Ulaşım, Lojistik ve Altyapı Fuarı ve Forumu kapsamında katıldığı panelde konuşma yapan Uraloğlu, sürdürülebilir ticaret için ulaşım koridorlarının önemini ifade etti.

Uraloğlu, Mısır’da bu tür faaliyetlerin yürütülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Elbette Süveyş Kanalı’nın kıymetini ve önemini biliyoruz. Bu kanalın korunmasının ve kapasitesinin daha da güçlendirilmesinin gerekliliğinin farkındayız." dedi.

Artık hiçbir ülkenin kendi kendine yetebilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Uraloğlu, "En gelişmiş ülkeler dahi diğer ülkelerle işbirliği içinde olmak zorunda. Dolayısıyla biz ticaretimizi her geçen gün güçlendirmek durumundayız." ifadelerini kullanarak Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilere vurgu yaptı.

Uraloğlu, ticaretin yalnızca mal ve hizmet alımıyla satmakla sınırlı kalamayacağını kaydederek, "Bir malı alabilirsiniz, satabilirsiniz ama onu taşıyamazsanız hiçbir anlamı olmaz. Bu noktada, biz ulaştırmacılara büyük görev düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Olağan zamanlarda olduğu gibi olağanüstü dönemlerde de alternatif ulaşım güzergâhlarının gerekliliğine değinen Uraloğlu, "Alternatif koridorlarımızın ve taşıma yollarımızın mutlaka olması gerekir. Bu yönde gayret ediyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, ayrıca gümrük kapılarındaki işlemlerin hızlandırılması ve bölge ülkeleriyle ulaştırma alanında tecrübe paylaşımının artırılması için çalışmalar yürüttükleri bilgisini vererek, fuara davetinden dolayı Mısırlı yetkililere teşekkür etti.

