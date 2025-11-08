Dolar
logo
Ekonomi

Arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 1 milyon ton olarak yeniden belirlendi

Arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 1 milyon tona yükseltildi.

Mertkan Oruç  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 1 milyon ton olarak yeniden belirlendi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 700 bin tondan 1 milyon tona çıkarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
