Arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 1 milyon ton olarak yeniden belirlendi
Arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 1 milyon tona yükseltildi.
Ankara
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 700 bin tondan 1 milyon tona çıkarıldı.
