Dolar
42.05
Euro
48.49
Altın
4,010.96
ETH/USDT
3,627.20
BTC/USDT
106,898.00
BIST 100
11,060.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, gönüllü doktorları Gazze'ye göndereceklerini belirtti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in saldırıları nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyan Filistinli çocuklara destek için gönüllü doktorları Gazze'ye yollayacaklarını söyledi.

Sinan Doğan  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, gönüllü doktorları Gazze'ye göndereceklerini belirtti

Bolivar

Mısır'ın başkenti Kahire'de Al Jazeera'ye açıklamalarda bulunan Petro, İsrail'in saldırıları sonucu yıkıma maruz kalan Gazze'nin inşasına destek olmak istediklerini bildirdi.

Gazze'de tedaviye ihtiyaç duyan çocuklara işaret eden Petro, şöyle konuştu:

"Kolombiya askeri hastanesinden doktorları ve gönüllüleri, bugün mevcut olan mekanizmalar çerçevesinde göndereceğiz. Böylece mekatronik yeni protezler kaybedilen uzuvlara uyarlanabilir ve insanların daha iyi bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir. Gerekirse bu çocukları Kolombiya'ya getirip burada tedavi edebiliriz."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Petro, ABD Başkanı Donald Trump'a Filistin'i devlet olarak tanıma çağrısında bulunarak, "Eğer ABD başkanı Orta Doğu'da gerçekten barış istiyorsa, ilk adım olarak Filistin'i tanıyarak başlamalı. Gazze'nin üstüne ilk günden itibaren düşen bombalar bir soykırımdı. Derhal bir barış konferansı başlatmalıyız. İki devletli çözüme gidecek ve kalıcı bir barış antlaşması için bu gerekli." ifadelerini kullandı.

"Madalyayı size takdim etmek istiyorum"

Bu arada İsrail'in Gazze'deki saldırılarından sağ kurtulan 4 gazeteciyle bir araya gelen Petro, onlara ülkesi için son derece anlamlı olan "Boyaca Haçı" ödülü vermek istediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Petro, "Size teklif ettim, eğer kabul ederseniz. Boyaca Haçı, Kolombiya toplumunun verebileceği en yüksek onurdur. Bu madalyayı siz hak ediyorsunuz. Ve sizin Kolombiya'da olmanızı isterim, bunu nasıl gerçekleştireceğimizi bilmiyorum, ama madalyayı size takdim etmek istiyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UNESCO, 15 Aralık’ı "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan etti
Minguzzi cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman'da temaslarda bulundu
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Fransa'ya göre Türkiye savunma ürünleri ihracatında çarpıcı ilerleme gösteriyor

Benzer haberler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, gönüllü doktorları Gazze'ye göndereceklerini belirtti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, gönüllü doktorları Gazze'ye göndereceklerini belirtti

Bakan Bolat, Mısırlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Mısır Başbakanı: İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu 5 tepeden tamamen çekilmeli

Mısır'da "dördüncü piramit" olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi törenle açıldı

Mısır'da "dördüncü piramit" olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi törenle açıldı
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze için Mısır'ın Ariş kentine 20 tır insani yardım gönderdi

Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze için Mısır'ın Ariş kentine 20 tır insani yardım gönderdi
İsrail revizyonizmine karşı kurumsal caydırıcılık: Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Askeri Paktı

İsrail revizyonizmine karşı kurumsal caydırıcılık: Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Askeri Paktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet