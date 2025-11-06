Dolar
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Mısır: Gazze'de Hamas'ın silahsızlandırılma çabası çatışmalara yol açabilir

Mısır, Gazze Şeridi'nde kurulması planlanan "uluslararası güce" Hamas'ı silahsızlandırma görevi verilmesi halinde bu durumun çatışmalara yol açabileceğini belirtti.

Amer Fouad Fouad Solyman, Çağrı Koşak  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Mısır: Gazze'de Hamas'ın silahsızlandırılma çabası çatışmalara yol açabilir

Kahire

Kahire

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, yaptığı basın açıklamasında Gazze'de Hamas'ın silahsızlandırılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkes çerçevesinde Hamas'ın silahsızlandırılması meselesinin ele alındığını söyleyen Raşvan, konunun hala müzakere aşamasında olduğunu ifade etti.

Raşvan, "Uluslararası gücün direnişin (Hamas) silahlarını teslim alması bu gücü zor bir ikilemde bırakır. Hiçbir Arap ya da Arap olmayan ülkenin bu konuyu ele almayı kabul edeceğini sanmıyorum. Zira bu durum çatışmalara yol açabilir." dedi.

İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi sırasında görev yapacak "Uluslararası İstikrar Gücü" ve Gazze'yi yönetmekle görevlendirilmesi planlanan "Barış Kurulu" arasında ayrım yapılması gerektiğini vurgulayan Raşvan şu ifadeleri kullandı:

"İlkinin (Uluslararası İstikrar Gücü) görevi İsrail'in çekilme sürecinde taraflar arasında güvenliği sağlamak ve sınırları korumak, ikincisi (Barış Kurulu) ise Gazze’deki geçici yönetimi denetleyecektir.”

ABD'nin Gazze planı

Axios’un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Gazze’de en az 2 yıl görev yapacak bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasını öngören taslağı BMGK üyelerine iletti.

Taslakta, 2027 sonuna kadar ABD ve katılımcı ülkelere Gazze’yi yönetme ve güvenliği sağlama yetkisi verilirken, bu yetkinin uzatılması da öngörülüyor.

BMGK’de gelecek hafta oylanması beklenen taslağa göre ilk askeri birliklerin ocak ayına kadar Gazze’ye gönderilmesi hedefleniyor.

Yetkilendirilmesi düşünülen ISF’nin görevleri arasında sınır güvenliğinin sağlanması, sivillerin ve insani koridorların korunması ve yeni bir Filistin polis gücünün oluşturulması bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
