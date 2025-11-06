Gazze'deki tünellerde mahsur kalan "Filistinli savaşçıların güvenli geçişi" İsrail'de tartışılıyor
Gazze Şeridi için ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için yürütülen arabuluculuk çabaları sürerken Mısır sınırındaki Refah bölgesinde bulunan tünellerde mahsur kalan Filistinli savaşçıların güvenli geçişi, İsrail siyaseti ve kamuoyunda tartışılıyor.
İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, "Sarı Hat" olarak bilinen ateşkes sınırının İsrail tarafında mahsur kalan 150 kadar Filistinli savaşçı olduğunu tahmin ediyor.
Hamas ve arabulucu ülkeler, Filistinli savaşçıların Gazze'ye geçişinin sağlanmasını isterken İsrail'de bazı çevreler Filistinli grupların tünellerde öldürülmeleri gerektiğini savunuyor.
Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv yönetiminin Refah'ta mahsur kalan Filistinli savaşçılar meselesini nasıl çözüme kavuşturacağı konusunda kararsız olduğunu vurguluyor.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin sorunu çözmeye çalıştığını aktaran Kanal 12, Filistinli grupların silahlarını teslim ederek üçüncü bir ülkeye geçmeleri ve karşılığında İsrail'in savaşçıların geçişine izin vermesi önerisinde bulundu.
Konuya ilişkin taraflardan ve arabuluculardan henüz açıklama yapılmadı.
"Güvenli geçiş" pazarlığı
İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin Hamas ile arabulucular üzerinden, Refah'ın doğusunda İsrail ordusunun kontrolündeki bölgede yer alan "tünellerde mahsur kalan Filistinli savaşçılara güvenli geçiş izni verilmesi" konusunda dolaylı müzakereler yürüttüğünü aktardı.
İsrail'in Filistinli savaşçıların geçişi için izin vermesini, 2014 yılında Refah'ta öldürülen İsrail subayı Hadar Goldin’in cesedinin teslim edilmesi şartına bağladığı belirtildi.
Tünellerin, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında belirlenen Sarı Hat'tın İsrail tarafında bulunduğu ve İsrail ordusunun çekildiği bölgelerle Filistinlilerin bulunduğu alanları birbirinden ayırdığı ifade edildi.
Hamas ve İsrail arasında arabuculular yoluyla yapılan anlaşmaya göre Gazze’nin doğusundan batısına doğru uzanan hat, İsrail güçlerinin bulunduğu bölgeleri Gazze’nin iç kısmındaki Filistin bölgelerinden ayırıyor.
Godin'in cesedinin teslimi şartı
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, 3 Kasım'da Refah'taki tünellere ilişkin bir güvenlik toplantısı yaptığı aktarılan haberde, Zamir'in Filistinli grupların geçişine izin verilmesini, Hadar Godin'in cesedinin teslimi şartına bağladığı bilgisine yer verildi.
İsrail güvenlik kaynakları, Refah’taki tünelin "çok karmaşık bir yapıya sahip olduğunu" ifade ederken, ordunun tünelin ayrıntılı haritasını çıkarma çalışmaları yürüttüğü vurgulandı.
Gazze'nin Refah bölgesinde İsrail ordusunun 2014 yılının yaz aylarında düzenlenen "Koruyucu Hat Operasyonu" sırasında öldürülen Godin'in cesedi, o tarihten bu yana Hamas'ın elinde bulunuyor.
İsrail ordusu ise dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, "Elimizde, Hadar Goldin’in söz konusu tünellerde bulunduğunu doğrulayan herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu tür iddialar asılsızdır ve ailenin duygularına zarar vermektedir." ifadeleri kullanıldı.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.
İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı soykırımda Gazze Şeridi'nde 68 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazla kişi yaralandı, bölgenin altyapısının yüzde 90'ı tahrip edilirken tahminlere göre Gazze'deki maddi hasar 70 milyar doların üzerinde.