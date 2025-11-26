İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 10 artarak 69 bin 785'e yükseldi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte, 10 artarak 69 bin 785'e yükseldi.
İstanbul/Gazze/Cenevre
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.
- Filistin: İsrail 2 yılda 33 bin kadın ve kız çocuğunu öldürdü
- Şiddetli yağış nedeniyle Gazze Şeridi'nde çadırlar su altında kaldı
- İsrail Gazze'de 2 yıl içinde yardım dağıtım bölgelerinde 2 bin 614 Filistinliyi öldürdü
- İsrail, Gazze'deki "nadir eserleri" yok ederek Filistin kimliğini "kırıma" uğratıyor
İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 8'i enkaz altından çıkarılan 10 Filistinlinin naaşının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.
Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 347 kişinin öldüğü, 889 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 596 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 69 bin 785'e, yaralıların sayısının 170 bin 965 olduğu aktarıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.
BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansından Gazze’de "yaklaşan kış" uyarısı
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), ABD merkezli X platformundaki paylaşımında, Gazze'deki insanların başka çareleri olmadığı için ilkel çadırlara yöneldiğini, barınma malzemelerine ise hala ciddi ihtiyaç bulunduğu vurgulandı.
Açıklamada, "Kış yaklaşırken insani durumun hızla kötüleştiği Gazze’de 85 UNRWA barınma merkezinde 79 binden fazla kişi çok kötü şartlarda hayatını sürdürmeye çalışıyor" denildi.
BM, Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve yetersiz donanımlı barınaklarda yaşayan Filistinli birçok ailenin, sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirmişti.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dünkü günlük basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki şiddetli yağmurların insanlar üzerindeki etkisinden endişe duymaya devam ettiğini belirterek,"Gazze'de yetersiz donanımlı barınaklarda yaşayan birçok aile, sele maruz kalma riskiyle karşı karşıya bulunuyor." demişti.
Dujarric, Gazze'de kaçınılmaz olarak insanların kötü hava koşullarına karşı "son derece savunmasız" olduğuna işaret ederek, BM ve ortaklarının "sorunu hafifletmek" için ellerinden geleni yaptıklarını savunmuştu.
Diğer yandan Gazze'ye insani yardımların girişi konusunda engellemelerin devam ettiğini vurgulayan Dujarric, İsrail'in bazı kritik ihtiyaç malzemelerinin girişini sistematik olarak reddetmeyi sürdürdüğünü ve BM ortakları dahil önemli yardım gruplarının faaliyetlerini yasakladığını dile getirmişti.
Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin sığındığı çadırlar, son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası bir kez daha su altında kalmıştı.
10 gün önce de Gazze Şeridi'nde şiddetli yağmur nedeniyle on binlerce eski ve yıpranmış çadır su altında kalmış ve bu durum 2 yıldır devam eden İsrail saldırılarının yol açtığı insani krizi daha da derinleştirmişti.
Gazze Şeridi'nin en temel barınma ihtiyacını karşılayabilmek için yaklaşık 300 bin çadıra ve prefabrik yaşam ünitesine ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.
Gazze'deki hükümet: Olumsuz hava koşulları 22 bin çadırı tahrip etti
Gazze'deki Hükümetin Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün bölgede etkili olan olumsuz havanın zorla yerinden edilerek çadırlarda yaşamaya çalışan Filistinlilerin durumuna ve bölgedeki tahribatın boyutuna ilişkin bilgi verdi.
Sevabite, "Salı akşam saatlerinde bölgeyi etkisi altına alan alçak basınç dalgası nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kamplarda geniş alanlar su altında kaldı. Barınmaya elverişsiz hale gelen bölgelerde Filistinlilerin kaldığı 22 binden fazla çadır zarar gördü ve yaklaşık 3,5 milyon dolarlık maddi hasara meydana geldi." dedi.
Bölgedeki derme çatma şekildeki kanalizasyon sistemlerinin zarar gördüğünü belirten Sevabite, sığınma merkezi olarak kullanılan okullarda ise koridorların su altında kaldığını ve geçici su şebekelerinin işlevsiz hale geldiğini aktardı.
Gıda malzemeleri sele kapıldı, sağlık noktaları işlevsiz hale geldi
"Yağmur nedeniyle pek çok gıda maddesi zarar gördü ve dağıtım için hazırlanmış yardımlar da kayboldu. Sular altında kalan bölgelerde hareketin zorlaşması nedeniyle 10'dan fazla mobil sağlık noktası işlevsiz hale geldi, ilaç ve temel tıbbi malzemeler kayboldu." diyen Sevabite, ayrıca kamplardaki alternatif enerji ve aydınlatma ekipmanlarının, özellikle de Filistinlilerin elektrik kesintisi sırasında kullandığı güneş panellerinin yağmurda sürüklenip tahrip olduğunu söyledi.
İsrail'in kısıtlamaları, felaketi derinleştiriyor
Sevabite, "Felaketin bu denli ağır yaşanmasının başlıca nedeni, işgalci İsrail'in çadırın yanı sıra izolasyon, ısıtma, enerji ve kanalizasyon malzemelerinin girişine izin vermemesi" ifadesini kullandı.
Bu kısıtlamaların ateşkes anlaşmasında belirtilen insani yükümlülükleri ile uluslararası insancıl hukukun açık şekilde ihlali olarak nitelendiren Sevabite, "288 binden fazla aile soğuk ve yağmura karşı korunmasız kaldı. Hükümet olarak defalarca 300 bin çadır ve mobil ev sağlanmasını talep etmemize rağmen uluslararası destek çok sınırlı kaldı; verilen yanıtlar felaketin boyutlarıyla orantılı değildi." bilgisini paylaştı.
Sevabite, ABD Başkanı Donald Trump ve garantör tarafları, İsrail'i barınma, ısıtma, enerji, su ve kanalizasyon malzemelerinin girişine uygulanan kısıtlamaların kaldırılması için derhal harekete geçmeye çağırdı.
Filistinli yetkili, ayrıca İsrail'in kısıtlamaları sürdürmesi halinde insani sorunların kontrol edilemeyecek düzeylere çıkaracağı uyarısında bulundu.
DSÖ, Gazze'den 33 hastanın Ürdün'e tıbbi tahliyesini gerçekleştirdiklerini bildirdi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'den tıbbi tahliyelere ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
DSÖ'nün, dün 33 hasta ve 109 refakatçinin Gazze'den Ürdün'e tıbbi tahliyesini gerçekleştirdiğini belirten Ghebreyesus, "Hastaların bir kısmı gelecek günlerde ileri tedavi için başka ülkelere gidecek." ifadelerini kullandı.
Hala 16 bin 500'den fazla hasta tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor
Ghebreyesus, hastaların Gazze'deki Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü Sınır Kapısı'na geçişlerinde yaşadıkları uzun gecikmelerden endişe duyduklarını vurguladı.
"(Hastalar) Ekibimizle birlikte geçişlerine izin verilmeden önce 4 saatten fazla beklediler ve bu durum hassas sağlıklarını daha da riske attı." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, Ekim 2023'ten bu yana 10 bin 600'den fazla hasta ve 12 binden fazla refakatçinin, Gazze'den 30'dan fazla ülkeye tıbbi tahliyesinin yapıldığına işaret etti.
Gazze'deki 16 bin 500'den fazla hastanın, ihtiyaç duydukları tedavi hizmetleri olmaması nedeniyle hala tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirten Ghebreyesus, daha fazla ülkeye Gazze'den hasta kabul etme ve acil ihtiyaç duydukları özel bakıma erişimlerini sağlama çağrısında bulundu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail 15 Filistinli esirin daha naaşını teslim etti
Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekipleri aracılığıyla 15 Filistinli esirin cenazesinin teslim alındığı belirtildi.
İsrail'in bugüne kadar 345 Filistinli esirin naaşını teslim ettiği, bunlardan 99'unun kimlikleri tespit edilerek yakınlarına teslim edildiği aktarıldı.
Gazze'deki yetkililer, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında teslim alınan cenazelerde işkence izlerinin tespit edildiğini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.