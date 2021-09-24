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Dünya

Putin’in partisi Birleşik Rusya, 324 milletvekili ile Duma’ya girdi

Ali Cura   | 24.09.2021
Putin’in partisi Birleşik Rusya, 324 milletvekili ile Duma’ya girdi

Moskova

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması için yapılan seçimler sonucunda Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya, 324 milletvekili çıkararak anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip oldu.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Ella Pamfilova, 17-19 Eylül tarihlerinde yapılan seçimlerin kesin sonucuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Pamfilova, Duma seçim sonuçlarının "geçerli" olduğunu ve seçim komisyonlarının nihai protokollerinin sonuçları nesnel yansıttığını ifade etti.

Ülke genelinde yapılan seçimlere katılımın yüzde 51,72 olduğunu belirten Pamfilova, 56 milyon 483 bin 685 seçmenin sandığa gittiğini kaydetti.

Duma’ya parti listesinden ve parti listesi dışından olmak üzere toplamda 8 partinin milletvekili ve 5 bağımsız milletvekilinin girdiğini belirten Pamfilova, “Seçim sonucunda toplamda Birleşik Rusya 324, Komünist Parti 57, Adil Rusya 27, Liberal Demokrat Parti 21 ve Yeni İnsanlar 13 milletvekili elde etti.” dedi.

Pamfilova, baraj altında kalan partilerden Vatan Partisi, Sivil Platform ve Gelişim Partisinin birer milletvekili ile 5 bağımsız milletvekilinin Duma’ya girdiğini aktardı.

Rusya’da anayasa değişikliği yapılabilmesi için 300’den fazla milletvekilinin oyu gerekiyor.

Oyların yüzde 100’ünün sayıldığı Duma seçim sonuçlarına göre 5 parti barajı aşabildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya yüzde 49,82, Komünist Parti yüzde 18,93, Liberal Demokrat Parti yüzde 7,55, Adil Rusya yüzde 7,46 ve Yeni İnsanlar yüzde 5,32 oy aldı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, daha önce Parti listesi dışından, Birleşik Rusya 198 milletvekili, Komünist Parti 9 milletvekili, Adil Rusya 8 milletvekili, Liberal Demokrat Parti 2 milletvekili, Vatan Partisi 1 milletvekili, Gelişim Partisi 1 milletvekili ve Sivil Platform'un 1 milletvekili elde ettiğini, 5 adayın da bağımsız olarak Duma’ya girdiğini açıklamıştı.

Her 5 yılda bir yapılan Duma seçimlerinde 450 milletvekilliği için 225 aday parti listesinden, 225 aday ise partilerin belirlediği liste dışındaki bağımsız adaylardan seçiliyor. Bağımsız adayların büyük kısmını partiler belirlerken bir kısmı da bulunduğu bölgeden yasalarda belirlenen miktarda seçmen imzası ile adaylığını gösteriyor.

18 Eylül 2016’da yapılan Duma seçimlerine katılım yüzde 47,88 olmuştu. 2016'daki seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya yüzde 54,20 oy alarak 343 milletvekili ile tarihinde en çok sandalyeye sahip olmuş ve iktidarda kalmıştı. Komünist Parti yüzde 13,34 oy, Liberal Demokrat Parti yüzde 13,14 oy, Adil Rusya ise yüzde 6,22 oy oranıyla parlamentoya girmişti.

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