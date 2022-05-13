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Dünya

Putin’in başkanlığındaki Rusya Güvenlik Konseyi’nde Finlandiya’nın NATO süreci görüşüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma süreci ve Ukrayna'daki savaşı, düzenlediği acil toplantıda görüştü.

Emre Gürkan Abay   | 13.05.2022
Putin’in başkanlığındaki Rusya Güvenlik Konseyi’nde Finlandiya’nın NATO süreci görüşüldü

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Putin’in başkanlığında Rusya Güvenlik Konseyi'nin acil toplandığını söyledi.

Peskov, toplantıda katılımcıların Ukrayna’da devam eden “özel askeri operasyonun” seyrini müzakere ettiğini belirtti.

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma süreçlerinin de ele alındığını aktaran Peskov, “Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma kararı ve buna bağlı olarak Rusya’nın güvenliğine ilişkin olası tehditler istişare edildi.” ifadesini kullandı.

Peskov, dün yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasının Rusya için bir tehdit olduğunu söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Finlandiya’nın NATO’ya katılımı halinde Rusya’nın ulusal güvenliğine yönelik tehditleri durdurmak için hem askeri hem de diğer nitelikte misilleme adımları atmak zorunda kalacağını duyurmuştu.

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