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Dünya

Pompei'deki kazılarda Vezüv'deki büyük patlamada ölen 2 kişiye ait kalıntılar bulundu

İtalya'daki antik kent Pompei'de yapılan kazılarda, milattan sonra (MS) 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlamada öldüğü belirlenen 2 kişinin kalıntıları tespit edildi.

Barış Seçkin  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Pompei'deki kazılarda Vezüv'deki büyük patlamada ölen 2 kişiye ait kalıntılar bulundu

Roma

İtalyan basınının, "E-Journal"ın kazı çalışmaları hakkında yayımladığı makaleye dayandırdığı haberinde, Pompei Antik Kenti'nde 79 yılındaki Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlama sırasında yatak odasına sığınan bir erkek ve bir de kadına ait kalıntılar bulunduğu belirtildi.

Haberde, kadının, altın, gümüş ve bronz sikkelerden oluşan küçük bir hazine ile altın ve inci küpeler de dahil olmak üzere mücevherlerin olduğu bir yatakta yatarken bulunduğu kaydedildi.

Bu kalıntılar, kazılarda ortaya çıkarılan en son arkeolojik buluntular arasına eklendi.

MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlamada lav ve küllerin altında kalan Pompei Antik Kenti'nde arkeologların kazı çalışmaları devam ediyor. Arkeologlar, dönem dönem önemli keşifler yaparken, büyük patlamada ölenlerin kalıntılarını da çıkarıyor.

Napoli yakınlarındaki antik Pompei kenti, turistlerin İtalya'da en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

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